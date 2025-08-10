Tres exgobernadores y un exalcalde inscribirán comités este lunes para recoger firmas y avalar una candidatura presidencial

Con la carrera por las próximas elecciones presidenciales ya en marcha, el grupo de exgobernadores y exalcaldes de Colombia que se unieron en la alianza “La fuerza de las regiones” anunció que este lunes 11 de agosto, a las 9:00 a.m., inscribirán en la Registraduría Nacional del Estado Civil algunos comités de recolección de firmas que emprenderán para avalar una candidatura única en 2026.
Se trata de Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre; y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, quienes se dieron cita en la sede de la Registraduría de Bogotá para la inscripción de dichos comités y cada uno espera recoger por lo menos un millón de firmas, según indicaron.