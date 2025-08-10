Tres exgobernadores y un exalcalde inscribirán comités este lunes para recoger firmas y avalar una candidatura presidencial

Con la carrera por las próximas elecciones presidenciales ya en marcha, el grupo de exgobernadores y exalcaldes de Colombia que se unieron en la alianza “La fuerza de las regiones” anunció que este lunes 11 de agosto, a las 9:00 a.m., inscribirán en la Registraduría Nacional del Estado Civil algunos comités de recolección de firmas que emprenderán para avalar una candidatura única en 2026. Lea también: Salud de Miguel Uribe Turbay: el llamado de su esposa María Claudia a los colombianos tras parte médico sobre estado crítico Se trata de Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre; y Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, quienes se dieron cita en la sede de la Registraduría de Bogotá para la inscripción de dichos comités y cada uno espera recoger por lo menos un millón de firmas, según indicaron.

En redes sociales han estado moviendo mensajes como “La fuerza de las regiones” o “Sin miedo”, este último también se ha visto en vallas en vías públicas, lo que marcaría los primeros pasos de la campaña para lograr los apoyos ciudadanos que requieren con las firmas, para posteriormente avalar una única candidatura, lo que implicaría que se vayan a consulta o encuesta para elegir al que sería el candidato presidencial de la alianza que constituyen. Le puede interesar: Video: Excongresista Álvaro Araújo aseguró que Petro le habría pedido “entregarle a Uribe” en su época como senador “Ni todo empezó aquí ni muchos menos acaba. Este lunes, los ciudadanos libres volveremos a ser protagonistas en Colombia”, dijo, por ejemplo, Cárdenas a través de un video que publicó en redes sociales.

Zuluaga, quien estuvo en Medellín en la marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe, el pasado 7 de agosto, promovió los mensajes “Sin miedo” que hoy se ven en las vallas instaldas en algunos puntos de ciudades principales, como la capital antioqueña y Bogotá. Lo propio hizo Olimpo, quien en sus redes sociales también ha promovido las inscripciones en la Registraduría que tendrán lugar este lunes.

Hasta donde se ha explicado, “La fuerza de las regiones” agrupa a por lo menos 40 exalcaldes de ciudades capitales y exgobernadores de Colombia que se unieron con el propósito común de trabajar por temas de autonomía y descentralización. Una de las consideraciones que tienen, según expresó Zuluaga en una reciente entrevista con EL COLOMBIANO, es que el centralismo es una de las características del presidente Gustavo Petro.

Además de Gaviria, Zuluaga, Olimpo y Cárdenas, este grupo también está integrado por personajes políticos como el exalcalde Jaime Pumarejo; el exalcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga; así como xgobernadores del Eje Cafetero, del Huila, del Tolima o de La Guajira. Son 21 exgobernadores y 20 exalcaldes de ciudades capitales que se unieron.