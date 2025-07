Estos son los fichajes que están sacudiendo la Liga BetPlay; los equipos con más bajas que refuerzos

Este viernes 11 de julio rodará el balón en Villavicencio con el primer encuentro de la liga de finalización Betplay, y los 20 clubes de primera división empiezan a finiquitar las contrataciones para el semestre. Pero el panorama no pinta muy prometedor para algunos de los clubes que cuentan con más bajas que altas. La Equidad es el club con más contrataciones, con 18 refuerzos confirmados.

Independiente Santa Fe, actual campeón, busca mantener el título y demostrar que salir campeones no fue un golpe de suerte ni mera resiliencia. Aunque no hay confirmación oficial del club, el presidente Eduardo Méndez confirmó que los próximos refuerzos del equipo capitalino serían Yairo Moreno, Weibmar Asprilla (arquero de Tigres) y Joaquín Sosa (zaguero central uruguayo del Bolonia). Méndez incluso confirmó estar buscando un cuarto refuerzo cuyo nombre no se ha mencionado aún. Los leones, por su parte, verán la salida de Kevin Cuesta (va a Once Caldas) y Ómar Albornoz (a Deportivo Pereira).

El Deportivo Independiente Medellín buscará la revancha este semestre y recuperar la alegría de su hinchada con Jáder Valencia, antiguo delantero en Millonarios. Con Valencia, los rojos buscarán recuperar la definición que no tuvieron y los dejó fuera de la gloria del título en el torneo de iniciación. Entre tanto, Medellín verá la salida de Yimi Gómez y Luis Escorcia.

Los verdes de Antioquia, Atlético Nacional, figuran entre los clubes que registraron más bajas que altas en el mercado de contrataciones. Con un solo refuerzo confirmado, Facundo Batista, centrodelantero uruguayo, los verdes quieren cambiar la historia de comienzo de año y disminuir la dependencia en algunos de sus jugadores como Edwin Cardona o Marino Hinestroza. ¿Será suficiente Batista para darle vuelta al club?

En sus bajas, Nacional confirmó la salida de Kevin Viveros, Fáber Gil, Kevin Parra y Felipe Aguirre, este último dejando un gran hueco en la zona defensiva de Atlético Nacional.

Quien le apuesta más a este semestre parece ser el Club Deportivo La Equidad, registrando el mayor número de refuerzos en el semestre hasta el momento. Estrenando director técnico, Diego Merino, y veinte nuevas caras (Misael Pedroza, Eduard Banguero, Jean Colorado, Luis Mosquera, Eduar Esteban, Juan David Valencia, Dayro Peña, Manuel Mónaco, Juan Castilla, Jóider Micolta, Yulián Gómez, Dannovi Quiñones, Carlos Vivas, Mateo Rodas, Kevin Parra, Franco González, José Masllorens y Yimi Gómez), el equipo bogotano espera superar la fase de grupos en este nuevo semestre. En sus bajas solo se registra la salida del técnico Juan Alejandro Mahecha y dos de sus jugadores, Ayron del Valle y Andrés Correa.

Algunos de los clubes de la primera división también causaron asombro con algunas de sus bajas, como fue el caso de Millonarios, con la salida de su más grande fichaje en los últimos tiempos: Radamel Falcao García. Algunos jugadores que le acompañan en la puerta de salida son Daniel Cataño, Jáder Valencia, Félix Charrupí y Émerson Córdoba. El guardameta Álvaro Montero tampoco va más. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de quién podría ocupar el lugar de Montero, ni tampoco de los otros jugadores salientes. No pinta nada bien el segundo semestre para los azules de la capital.

El América de Cali también sorprendió con la salida de Juan Fernando Quintero, debido a situaciones económicas insolubles, y aunque el futuro del “8” no es cierto aún, su salida no tiene vuelta atrás. Con Quintero también saldrían jugadores como Joider Micolta, Duván Vergara y Felipe Gómez. Además del técnico Jorge Da Silva, quien será reemplazado por el argentino Diego Raimondi. Jhon Murillo y Manuel Caicedo buscarán reemplazar algunas de estas figuras como nuevas contrataciones de los diablitos.

Otro de los clubes que estrenarán director técnico es Junior de Barranquilla. Con la salida de César Farías, Alfredo Arias tomará el timón esta vez, y consigo trae nuevos fichajes uruguayos como Mauro Silveira (arquero) y Lucas Monzón.

Este viernes, Llaneros vs. América (6:00 p.m.) y Once Caldas vs. Atlético Nacional (8:10 p.m.) darán el primer espectáculo de lo que será la Liga BetPlay para el segundo semestre de 2025, y así, en las próximas fechas, conoceremos la efectividad de las nuevas contrataciones.