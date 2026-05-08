¿Fin de las fallas? Aerocivil anuncia modernización tecnológica

La Aeronáutica Civil anunció una serie de medidas tecnológicas y operativas con las que busca fortalecer la seguridad aérea en Colombia, luego de varios meses marcados por fallas técnicas, incidentes y cuestionamientos sobre la capacidad del sistema aeronáutico nacional para responder al creciente volumen de operaciones.
La entidad aseguró que avanza en la modernización de sus plataformas de control y vigilancia aérea, así como en la incorporación de nuevo personal especializado, con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico aéreo y reducir riesgos en los principales aeropuertos del país.
El pronunciamiento se conoció tras la contingencia registrada recientemente en una estación de comunicaciones y vigilancia, situación que obligó a activar protocolos de respaldo para evitar afectaciones mayores en las operaciones aéreas.