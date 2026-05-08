¿Fin de las fallas? Aerocivil anuncia modernización tecnológica

La Aeronáutica Civil anunció una serie de medidas tecnológicas y operativas con las que busca fortalecer la seguridad aérea en Colombia, luego de varios meses marcados por fallas técnicas, incidentes y cuestionamientos sobre la capacidad del sistema aeronáutico nacional para responder al creciente volumen de operaciones. La entidad aseguró que avanza en la modernización de sus plataformas de control y vigilancia aérea, así como en la incorporación de nuevo personal especializado, con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico aéreo y reducir riesgos en los principales aeropuertos del país. El pronunciamiento se conoció tras la contingencia registrada recientemente en una estación de comunicaciones y vigilancia, situación que obligó a activar protocolos de respaldo para evitar afectaciones mayores en las operaciones aéreas.

La entidad aseguró que los sistemas de respaldo permitieron mantener la seguridad operacional durante recientes contingencias tecnológicas. FOTO: Aerocivil.

Según explicó la Aerocivil, pese a la emergencia tecnológica, la seguridad operacional nunca estuvo comprometida debido a la arquitectura de redundancia implementada en los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia. La entidad indicó que plataformas críticas como el sistema ADS-B y los servicios de control de tránsito aéreo permanecieron activos durante toda la contingencia, lo que permitió mantener la supervisión del espacio aéreo colombiano sin interrupciones. Además, señaló que cuenta con una póliza vigente para atender daños tecnológicos de este tipo y confirmó que ya se adelantan los procedimientos administrativos necesarios para reemplazar los equipos afectados.

La Aerocivil también destacó el trabajo realizado por el personal técnico, encargado de monitorear permanentemente los sistemas y coordinar la evacuación segura de los equipos comprometidos. Esa operación, según informó, fue ejecutada el pasado 2 de mayo con apoyo de las autoridades competentes. La entidad sostuvo que estas acciones permitieron garantizar la continuidad de las operaciones mientras avanzaban las labores de respuesta frente a la contingencia registrada en la estación. En paralelo, la Aeronáutica Civil confirmó que uno de los principales proyectos de actualización tecnológica corresponde al restablecimiento del servicio de Autorización de Salida por Enlace de Datos Digitales, conocido como DCL. Esta herramienta es utilizada para optimizar la comunicación entre pilotos y controladores aéreos mediante mensajes digitales, reduciendo la congestión en las frecuencias de voz y disminuyendo el riesgo de errores humanos derivados de fallas en la comunicación verbal

La Aeronáutica Civil confirmó procesos de contratación de controladores, inspectores y personal técnico ante el aumento de operaciones aéreas.. FOTO: EL COLOMBIANO.

De acuerdo con la entidad, el proceso enfrentó retrasos debido a dificultades contractuales con el proveedor internacional SITA. Sin embargo, aseguró que esos inconvenientes ya fueron solucionados y que actualmente el proyecto avanza en su etapa final. La Aerocivil indicó que el próximo 20 de mayo concluirán las actualizaciones pendientes y que el cierre definitivo del proceso está previsto para el 30 de junio de 2026. Otro de los anuncios realizados por la entidad tiene relación con la implementación total de tecnología ADS-B para vehículos aeroportuarios, una herramienta que permitirá mejorar el seguimiento y control de los movimientos en tierra dentro de los aeropuertos del país. La meta oficial es completar esa implementación antes de julio de este año. Mientras tanto, se desarrollan capacitaciones técnicas especializadas dirigidas al personal que estará a cargo de operar y supervisar estos sistemas. Conozca: Así fue como un dron paralizó la operación del aeropuerto El Dorado, ¿funcionó el sistema antidrones? En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá también avanza la implementación del sistema A-SMGCS, diseñado para optimizar el desplazamiento de aeronaves y vehículos en plataforma y calles de rodaje. Este mecanismo integra tecnologías como SMR, MLAT y ADS-B para realizar monitoreo activo y mejorar la gestión del tráfico terrestre dentro de la principal terminal aérea del país. La Aerocivil explicó que el objetivo es fortalecer la coordinación operacional y aumentar la eficiencia de los movimientos en tierra, especialmente en momentos de alta congestión aérea. Frente a las críticas sobre el estado de la infraestructura de vigilancia aérea en Bogotá, la entidad aclaró que la seguridad del espacio aéreo capitalino no depende exclusivamente de radares tradicionales, sino de varias tecnologías complementarias que trabajan de manera integrada. No obstante, reconoció que algunos sistemas radar sí requieren inversiones tecnológicas adicionales para actualizar su funcionamiento. La entidad indicó que esos procesos contractuales se encuentran temporalmente limitados por las disposiciones de la Ley de Garantías Electorales, aunque aseguró que las soluciones técnicas comenzarán a implementarse de forma inmediata una vez finalicen esas restricciones legales previstas para junio.