Fitch advierte riesgos para pensiones en Colombia por alza del salario mínimo

En un reciente análisis, la calificadora Fitch Ratings puso la lupa sobre el sistema pensional colombiano y concluyó que los recientes cambios regulatorios y propuestas de política introducen riesgos relevantes para aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones (AFP).
En el centro del debate están tres factores: el aumento del salario mínimo del 23%, los ajustes en los mecanismos de compensación estatal para rentas vitalicias y el límite propuesto a la inversión extranjera de las AFP.
La calificadora no anticipa, por ahora, acciones inmediatas sobre las calificaciones crediticias.
Sin embargo, anunció que hará seguimiento cercano a las entidades con mayor exposición, especialmente en gestión de activos y pasivos (ALM), rentabilidad e indicadores de solvencia.
