El emporio empresarial de Messi: hoteles, inmobiliarias y clubes detrás de su fortuna de US$1.000 millones

La salida de Lionel Messi de la selección argentina concluye un ciclo deportivo legendario, al tiempo que sitúa en el centro de atención el emporio comercial que ha edificado a lo largo de más de dos décadas.
A sus 39 años, el astro rosarino sostiene un diversificado portafolio de inversión que supera con creces sus ganancias en la cancha. El conglomerado familiar abarca sectores estratégicos como el mercado inmobiliario, el segmento hotelero, la gastronomía y la industria del deporte, sumado a sus alianzas con multinacionales de primer nivel.
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De acuerdo con Forbes, el capitán argentino facturó cerca de US$135 millones en 2025, impulsado principalmente por su vinculación con el Inter Miami, junto con patrocinios globales y campañas comerciales.
Su fructífero paso por el combinado nacional resultó clave para potenciar su cotización comercial. Durante más de 20 años con la albiceleste registró 207 apariciones, 125 anotaciones y 68 pases de gol, que lo consolidaron como uno de los activos publicitarios más cotizados del planeta.
Este crecimiento patrimonial despegó con fuerza durante su época dorada en el Barcelona, siempre respaldado por la gestión empresarial de su padre, Jorge Messi.
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