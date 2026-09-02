El emporio empresarial de Messi: hoteles, inmobiliarias y clubes detrás de su fortuna de US$1.000 millones

La salida de Lionel Messi de la selección argentina concluye un ciclo deportivo legendario, al tiempo que sitúa en el centro de atención el emporio comercial que ha edificado a lo largo de más de dos décadas. A sus 39 años, el astro rosarino sostiene un diversificado portafolio de inversión que supera con creces sus ganancias en la cancha. El conglomerado familiar abarca sectores estratégicos como el mercado inmobiliario, el segmento hotelero, la gastronomía y la industria del deporte, sumado a sus alianzas con multinacionales de primer nivel. Puede leer: Esto dice la emotiva carta escrita a mano con la que Lionel Messi dice adiós a la selección Argentina De acuerdo con Forbes, el capitán argentino facturó cerca de US$135 millones en 2025, impulsado principalmente por su vinculación con el Inter Miami, junto con patrocinios globales y campañas comerciales. Su fructífero paso por el combinado nacional resultó clave para potenciar su cotización comercial. Durante más de 20 años con la albiceleste registró 207 apariciones, 125 anotaciones y 68 pases de gol, que lo consolidaron como uno de los activos publicitarios más cotizados del planeta. Este crecimiento patrimonial despegó con fuerza durante su época dorada en el Barcelona, siempre respaldado por la gestión empresarial de su padre, Jorge Messi. Entérese: Se despide el 10 de Argentina: Así le fue a Messi enfrentando a Colombia

Jorge Messi, clave en la construcción del patrimonio familiar

Jorge Messi mantuvo durante años un perfil público bajo, pero tuvo un papel determinante en la administración de los negocios y las finanzas de su hijo. Su capacidad de negociación permitió ampliar las fuentes de ingresos de Lionel Messi más allá de los contratos publicitarios, incluida la promoción turística de Arabia Saudí. Los recursos obtenidos fueron reinvertidos principalmente en el sector inmobiliario, con proyectos que incluyen clubes de campo, rascacielos y hoteles de lujo. Esta estrategia de diversificación contribuyó al crecimiento del patrimonio familiar, que en mayo de 2026 era estimado por medios especializados en US$1.000 millones. Sin embargo, la gestión de Jorge Messi también estuvo relacionada con procesos judiciales. En 2013, Lionel Messi declaró ante la Justicia española que su padre era el responsable de administrar sus cuentas, en el marco de un proceso por un presunto fraude fiscal superior a cinco millones de euros. Le interesa: Messi no se iría solo: varias figuras de Argentina también podrían renunciar a la Selección En 2016, ambos fueron condenados a 21 meses de prisión, aunque no ingresaron a esta debido a que la pena era inferior a dos años y no tenían antecedentes. Jorge Messi también apareció vinculado a los Panamá Papers, investigación periodística internacional en la que figuró como titular de Mega Star Enterprises, sociedad que creó junto con Lionel Messi un día después de que comenzara la investigación fiscal en España.

Hoteles y negocios inmobiliarios de la familia Messi

La hotelería y los bienes raíces se convirtieron en algunos de los principales negocios del clan Messi. La familia es propietaria de MiM Hotels, cadena con establecimientos en diferentes zonas turísticas de España. Desde finales de 2025, la operación de estos hoteles está a cargo de Meliá. Según Efe, la inversión inmobiliaria responde a una estrategia de largo plazo para diversificar los ingresos generados por la carrera deportiva y la imagen comercial de Lionel Messi, mediante activos que van desde hoteles y viviendas hasta grandes proyectos inmobiliarios. Uno de esos negocios fue desarrollado junto al futbolista argentino Ángel Di María, con quien Messi construyó viviendas en Rosario, ciudad natal de ambos.

Restaurantes, otro negocio del emporio de Messi

El sector gastronómico también figura entre los ejes de diversificación del futbolista. La familia Messi poseen locales de restauración en Rosario y Barcelona, además de mantener inversiones activas en este rubro en distintas latitudes. Vea aquí: Esta es la historia detrás de la famosa servilleta del papá de Messi que lo ligó por siempre al Barcelona De manera paralela, el futbolista profundizó su inversión directa en el sector al sumarse como accionista de El Club de la Milanesa, la firma de origen argentino que planea su desembarco en España. Esta alianza aprovecha el alcance global de su imagen para impulsar la proyección internacional del negocio fuera de su mercado local.

Los clubes deportivos ganan espacio en los negocios de Messi

El fútbol y la inversión en clubes deportivos son otro de los focos del emporio familiar y podrían adquirir mayor importancia una vez Lionel Messi termine su carrera como jugador. La gestión e inversión en clubes deportivos representan otro de los pilares del grupo familiar, un área llamada a cobrar mayor protagonismo tras el retiro definitivo de Lionel Messi del fútbol profesional. En territorio español, la familia ostenta la propiedad del Unió Esportiva Cornellà, escuadra que milita en la Quinta División. Mientras tanto, en Argentina, su hermano Matías Messi preside Leones FC, conjunto de la Primera C que busca escalar categorías hacia el máximo circuito. A esto se suma el Deportivo LSM en Uruguay, un proyecto en pleno ascenso fundado conjuntamente por Lionel Messi y Luis Suárez. Estas incursiones garantizan al entorno familiar una participación activa en el negocio futbolístico, la misma industria que catapultó al rosarino a la cúspide del deporte global.

El rol clave de Limecu en el entramado familiar

Dentro de este esquema societario destaca Limecu España 2010, firma cuyo acrónimo rinde homenaje a Lionel Messi Cuccittini. La entidad, registrada en Andorra y bajo la titularidad de Rodrigo Messi, funciona como uno de los nodos centrales para articular las distintas unidades de negocio. Le interesa: Video | ¡Gracias por tanto, señor fútbol! Las lágrimas que marcaron el final de Messi en los mundiales Este modelo evidencia que la gestión del patrimonio no recae únicamente en el capitán argentino: sus hermanos Rodrigo y Matías, junto a su padre Jorge Messi, asumen roles ejecutivos en la administración de activos, empresas y proyectos deportivos.

La visión de Messi hacia el mundo corporativo

Pese a su larga trayectoria en acuerdos comerciales, el propio jugador admite que su faceta como inversionista se encuentra en fase de desarrollo. Durante su intervención en el American Business Forum en Miami (noviembre de 2025), compartió su perspectiva sobre este camino: “El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”, declaró. Lea también: Hace 19 años Messi bañó a un bebé Lamine Yamal: ¿el domingo le entregará el trono en la final del Mundial? Sus palabras marcan el inicio de una nueva etapa estratégica. Con el ocaso de su trayectoria en las canchas cada vez más cerca, Messi dispone de una plataforma internacional que abarca bienes raíces, hotelería, gastronomía y entidades deportivas. El gran reto de la familia será transformar ese capital reputacional y financiero en un conglomerado sostenible en el tiempo, independiente de sus ingresos como atleta. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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