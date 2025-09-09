Ofertas de trabajo en Grupo Levapan: vacantes en servicio al cliente, producción y tecnología

Beneficios de trabajar en Grupo Levapan

La compañía multilatina refuerza sus equipos con convocatorias en diferentes regiones del país. FOTO: Getty

Pilar Conto, directora de Gente & Cultura de Grupo Levapan, destacó la relevancia del talento humano para el desarrollo de la compañía. "Nuestra mayor fortaleza son las personas que integran cada equipo, por eso cultivamos una cultura cercana y humana, donde cada colaborador encuentra oportunidades de crecimiento y un entorno que lo inspira a pensar y actuar en grande". Además de su actividad empresarial, Grupo Levapan ha consolidado un trabajo social y ambiental que se refleja en proyectos como el programa "Hacemos pan, Hacemos paz", que promueve la empleabilidad de víctimas del conflicto y pospenados, y en el uso de energías renovables en sus plantas de producción. Estos esfuerzos refuerzan su propósito de construir un negocio sostenible que genere impacto positivo en las comunidades.

Oportunidades laborales más destacadas del Grupo Levapan

Supervisor de ventas (canal directo) Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar el canal directo y gestionar clientes de tipología minimercados. - Ejecutar estrategias de sell out, con seguimiento a indicadores por campaña y por producto (drop size, efectividad, numérica). - Supervisar y acompañar al equipo de ventas, garantizando su cumplimiento y desarrollo. - Hacer seguimiento a la gestión de cartera, presupuesto e indicadores de desempeño. - Mantener empatía y cercanía con la fuerza de ventas para fortalecer el trabajo en equipo. - Asegurar una comunicación asertiva y el logro de objetivos comerciales. Requisitos: - Entre 2 y 3 años de experiencia en cargos similares, preferiblemente en empresas de consumo masivo, retail o food service. - Experiencia comprobada en manejo de personal, seguimiento y liderazgo de equipos. - Conocimiento en gestión de indicadores comerciales. - Habilidades en comunicación asertiva, orientación al logro, relacionamiento personal y trabajo en equipo. - Persona responsable, con capacidad de liderazgo y enfoque en resultados. Aplique acá.

Supervisor de ventas (canal directo) Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Liderar el canal directo y atender clientes de tipología minimercados. - Ejecutar estrategias enfocadas en sell out, con control de indicadores por campaña y producto (drop size, efectividad, cobertura numérica). - Supervisar, acompañar y liderar al equipo de ventas, asegurando el cumplimiento de objetivos. - Gestionar cartera, presupuesto e indicadores de desempeño comercial. - Fomentar empatía y cercanía con la fuerza de ventas para fortalecer su desempeño. - Garantizar una comunicación asertiva y orientación al logro en la operación comercial. Conozca también: Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades Requisitos: - Entre 2 y 3 años de experiencia en cargos similares, preferiblemente en empresas de consumo masivo, retail o food service. - Experiencia comprobada en manejo de personal y liderazgo de equipos comerciales. - Conocimiento y dominio en la gestión de indicadores de ventas. - Habilidades en comunicación asertiva, orientación al logro, relacionamiento personal y trabajo en equipo. - Persona responsable, con capacidad de acompañamiento y seguimiento. Postúlese acá.

Analista de aseguramiento y control de calidad - Rionegro y Guarne, Antioquia

Salario a convenir. Requisitos: - Profesional en Ingeniería Agrónoma. - Experiencia de mínimo 4 años en canales de ventas y distribución, asesoría de cultivo de alto valor y Ornamentales. - Manejo de herramientas office. - Conocimiento en nutrición de cultivos. - Experiencia generando demanda técnica del portafolio a los canales de distribución, soluciones de biotecnología para cultivos y desarrollo de clientes y agricultores. - Excelente comunicación Asertiva, relacionamiento personal y trabajo en equipo. Responsabilidades: - Implementar estrategias de nutrición vegetal, promoción en campo, comercialización y rotación de propuestas en Biotecnología a través de la generación de demanda en campo y canales. Envíe la hoja de vida acá.

Ejecutivo de cuenta- Medellín

Salario a convenir. Requerimientos: - Dos años de experiencia en manejo comercial de industrias y consumo masivo. - Experiencia en el manejo de canal industrias, destreza en herramientas ofimáticas, empatía con fuerzas de ventas - Presentacion de informes, reprote de ventas, gestion de indicadores. Funciones: - Definir y cumplir plan de trabajo mensual orientado a la atención integral de sus cuentas a cargo, tanto en la administración de la cuenta como en el trabajo de campo con la fuerza de ventas tercerizada. - Proponer planes que conduzcan a una mejora continua de indicadores de gestión de las cuentas ( Días de inventario, venta,sell -out, distribución numérica , drop size, devoluciones, días de cartera) - Gestión del recaudo de cartera a sus cuentas asignadas, cumpliendo el plazo de pago establecido por la compañía. Conozca más detalles acá.

Asesor técnico comercial food service- Bucaramanga

Salario a convenir. Requisitos: - Panadero y/o pastelero, Tecnología en alimentos, panadería y/o pastelería, gastronomía (titulado). - Dos años de experiencia en elaboración de productos de panadería, pastelería, chocolatería, gastronomía, experiencia como asesor comercial. - Contar experiencia en elaboración de productos de panadería, pastelería, chocolatería, gastronomía. - Comunicación Asertiva, relacionamiento personal y trabajo en equipo. - Conocimiento y experiencia en preparaciones de la industria panificadora. Responsabilidades: - Persona encargada de la colocación y rotación de portafolio línea especializada brindando soporte y asesoría en pastelería, panadería, repostería y chocolatería a los almacenes de cadenas. Postúlese ahora mismo acá.

