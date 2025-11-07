Hidroituango: Tribunal admitió demanda de EPM contra interventor y diseñador, pero no contra constructores

El Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió este 6 de noviembre los recursos de reposición interpuestos contra un auto que en junio de 2024 había admitido una demanda presentada por EPM durante el gobierno de Daniel Quintero por la emergencia en Hidroituango.

La Sala determinó una revocatoria parcial del auto admisorio, manteniendo la acción judicial contra algunos demandados, pero rechazándola contra el consorcio constructor debido a que se había pactado un tribunal arbitral previo.

Un poco de contexto para entender la decisión. Se recordará que aunque hasta 2019 la misma EPM defendió ante las autoridades ambientales, organismos de control y aseguradoras que la emergencia que puso en jaque a Hidroituango en 2018 fue un “accidente imprevisible”, en 2020 el entonces alcalde Quintero forzó a la compañía a dar un timonazo y desató de paso una crisis corporativa sin precedentes.

En agosto de 2020, cuando Quintero presentó como un hecho la radicación de esa demanda, la Junta Directiva de EPM renunció en pleno, no sólo argumentando que el alcalde se había pasado por alto a ese órgano y violado las prácticas de gobierno corporativo, sino que había metido a la entidad en un escenario de incertidumbre innecesario porque la empresa ya estaba recibiendo los primeros pagos de los seguros y más allá, había pactado un tribunal de arbitramento para resolver controversias con los contratistas del megaproyecto.

Finalmente, la demanda se radicó en enero de 2021; dos meses después, el Tribunal Administrativo de Antioquia la inadmitió por encontrar errores de fondo y de forma.

El caso no se movió durante más de tres años, hasta que en junio de 2024 finalmente la demanda fue admitida.

Durante ese periodo, la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal dentro de un proceso que había empezado desde 2019 y las aseguradoras finalmente acordaron con EPM pagarle 983 millones de dólares (cerca de $4,3 billones).