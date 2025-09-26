¡Impresionante! La Residencia de Bad Bunny aportó 0,25% al PIB de Puerto Rico

“No me quiero ir de aquí” no fue solo el título de La Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, fue también una demostración de amor a su tierra y de que estos elementos combinados puede alcanzar un fenómeno cultural y económico sin precedentes. Desde el 11 de julio hasta el 20 de septiembre de 2025, los 31 shows que ofreció en el Coliseo de Puerto Rico convirtieron a San Juan en una fiesta que no solo vibró al ritmo del reguetón, sino que también movió el 0,25% del PIB de ese país.

Benito Antonio Martínez Ocasio, el conejo malo o Bad Bunny, quien conquistó al mundo con temas como Yo perreo sola, Tití me preguntó, Tú no vive así, Safaera, entre otras, regresó a casa para demostrar que su éxito global tiene raíces profundas en la isla. Y lo hizo a lo grande: con un espectáculo que combinó lo teatral, lo íntimo y lo masivo. Pero más allá de la pirotecnia y los coros multitudinarios, la residencia se convirtió en un motor económico que dejó huella en la historia reciente de Puerto Rico.

Según un estudio de Gaither International, el impacto de “No me quiero ir de aquí” superó los 713 millones de dólares, una cifra que posiciona esta residencia como una de las más influyentes en la historia de la música latina. La magnitud fue tal que, durante las semanas de conciertos, la economía puertorriqueña registró un crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) entre 0,15 % y 0,25 %, algo pocas veces visto en un evento cultural.

Lo que parecía ser “solo música” se convirtió en una cadena de beneficios, que impactaron personas del común como taxistas que duplicaron sus recorridos nocturnos, restaurantes que colgaron el cartel de “completo” durante varias semanas y hoteles que no dieron abasto, porque “La isla del encanto” respiraba música, pero también movimiento económico.

