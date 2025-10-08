Medellín registró una inflación por encima del promedio nacional, ¿qué fue lo que más subió de precio?

El costo de vida de los colombianos parece estancarse por encima del 5% en el promedio anual. De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Medellín la variación de precios fue de 5,33% a corte de septiembre.

Hay que decir que el dato para la capital antioqueña y su área metropolitana se ubicó por encima de la perspectiva de los analistas; no obstante, el dato fue menor en comparación con el 6,04% que reportó la ciudad en el mismo mes del año pasado, lo que significa que la inflación cedió en el último año.

Entérese: ¡Inflación sigue al alza! El IPC fue 5,18% en septiembre, según el Dane

Por otro lado, el costo de vida en Medellín se ubicó por encima del promedio anual para Colombia, que fue de 5,18% a corte de septiembre. Eso quiere decir que los precios crecieron más en esta ciudad.

Las ciudades que registraron la menor inflación anual fueron Santa Marta (2,64%), Riohacha (3,69%) y Valledupar (4,17%).