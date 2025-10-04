Israel deportó a Turquía a 137 activistas de la flotilla que viajaba a Gaza; colombianas no estarían entre los expulsados

Israel informó este sábado que deportó a 137 activistas más que formaron parte de la flotilla de ayuda con destino a Gaza, tras iniciar las expulsiones el viernes. La flotilla Global Sumud (resiliencia en árabe) partió en septiembre de Barcelona con activistas como Greta Thunberg y personalidades políticas, con la intención de llevar ayuda a este territorio palestino que, según la ONU, sufre una hambruna. Entre los viajeros también se encontraban dos colombianas: Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Valentina Barreto Arango.

Sin embargo, Israel impone un bloqueo naval alrededor de este enclave, donde desde hace casi dos años libra una guerra con el movimiento islamista palestino Hamás, que estalló tras el ataque del 7 de octubre. Lea aquí: EE. UU., Catar y Egipto reaccionaron a la respuesta de Hamás: Trump le exigió a Israel dejar bombardear a Gaza La Marina israelí empezó el miércoles a interceptar los barcos que se acercaban hacia Gaza y a detener a los más de 400 activistas que viajaban en ellos y terminó el viernes de cercar a la última embarcación. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí declaró que “otros 137 provocadores de la flotilla de Hamás-Sumud fueron deportados hoy a Turquía”, en una publicación en X.

Israel había anunciado el viernes que deportó a cuatro activistas italianos, los primeros de los cientos de detenidos en los navíos. Las autoridades israelíes indicaron tras interceptar los barcos que los miembros de la flotilla, que incluía a activistas de Colombia, España, Brasil, México y Argentina, entre otras nacionalidades, serían expulsados.

Colombianas no estarían en el grupo de deportados

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía informó, por su parte, que de los 137 deportados, 36 son ciudadanos turcos y que estos regresarían al país en un vuelo especial. La Cancillería turca precisó que habrá ciudadanos de terceros países a bordo de ese vuelo. Según una fuente diplomática turca, se trataría de ciudadanos de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania. Las dos activistas colombianas no estarían en el grupo de deportados.