“Ese es el de la discoteca”: la frase que habría desencadenado golpiza mortal al estudiante de Los Andes

Hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, continúa la audiencia en la que un juez determinará si envía o no a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, el principal sospechoso por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

La Fiscalía continúa revelando piezas clave que permiten reconstruir lo ocurrido la madrugada del 31 de octubre, cuando el joven de 20 años fue brutalmente golpeado tras salir de una fiesta de Halloween en el norte de Bogotá.

En una reciente audiencia, el ente acusador imputó el delito de homicidio agravado a Suárez, señalado como uno de los agresores, mientras el proceso se concentra ahora en la participación de una mujer vestida con un disfraz azul, cuya intervención habría sido determinante para desencadenar la golpiza.

Según el material probatorio y los videos de cámaras de seguridad, Moreno y un amigo salieron del bar Before Club, ubicado en la calle 64 con carrera 15, cuando fueron interceptados por dos hombres y dos mujeres. Entre ellos estaba Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo y negro, iba sin camisa y vestía pantalón oscuro.

De acuerdo con la Fiscalía, la agresión comenzó cuando la mujer de azul lo señaló y dijo: “ese es el de la discoteca”. Acto seguido, Suárez golpeó a Moreno por la espalda, haciéndolo caer al suelo.

El joven y su acompañante intentaron huir, pero fueron alcanzados cuadras más adelante. En ese punto, los agresores lo derribaron y lo golpearon con fuerza en la cabeza y el cuerpo, mientras la mujer del disfraz azul, según el relato judicial, incitaba a continuar la paliza.

Minutos después, el grupo huyó hacia un establecimiento comercial (un Oxxo) cercano, dejando a Moreno inconsciente en la vía pública. Un vigilante del sector alertó a las autoridades. El estudiante fue trasladado primero al CAMI de Chapinero y luego al Hospital Simón Bolívar, donde, pese a la atención médica, murió por un paro cardiorrespiratorio causado por las graves lesiones en el cráneo.