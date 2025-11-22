Jair Bolsonaro fue enviado a prisión por riesgo de fuga: intentó romper su tobillera electrónica para escapar

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue arrestado nuevamente este sábado 22 de noviembre y enviado a prisión de forma preventiva por riesgo de “fuga”, según una decisión de la Corte Suprema obtenida por la AFP.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.
En contexto: Corte de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a nueve acusados por planear el asesinato del presidente Lula
En la decisión de este sábado, el juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, explicó que se trata de una prisión preventiva y no de la ejecución de su condena en pleno.
Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, confirmó a la AFP más temprano que el expresidente fue preso, aunque dijo desconocer los motivos.
Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente. Moraes impuso las restricciones por considerar que el expresidente estaba intentando obstruir el proceso en su contra.
El magistrado calificó la convocatoria a una vigilia realizada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, para la tarde de este sábado constituía “una estrategia para posibilitar la fuga” del exmandatario.
Además, en la madrugada de este sábado Bolsonaro intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, según el documento.