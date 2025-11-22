Jair Bolsonaro fue enviado a prisión por riesgo de fuga: intentó romper su tobillera electrónica para escapar

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue arrestado nuevamente este sábado 22 de noviembre y enviado a prisión de forma preventiva por riesgo de “fuga”, según una decisión de la Corte Suprema obtenida por la AFP.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.
En contexto: Corte de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a nueve acusados por planear el asesinato del presidente Lula
En la decisión de este sábado, el juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, explicó que se trata de una prisión preventiva y no de la ejecución de su condena en pleno.