Jair Bolsonaro fue enviado a prisión por riesgo de fuga: intentó romper su tobillera electrónica para escapar

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encontraba desde agosto en prisión domiciliaria, fue arrestado nuevamente este sábado 22 de noviembre y enviado a prisión de forma preventiva por riesgo de “fuga”, según una decisión de la Corte Suprema obtenida por la AFP. Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022. En contexto: Corte de Brasil condenó a penas de hasta 24 años de cárcel a nueve acusados por planear el asesinato del presidente Lula En la decisión de este sábado, el juez a cargo de la causa, Alexandre de Moraes, explicó que se trata de una prisión preventiva y no de la ejecución de su condena en pleno.

Bolsonaro cuando fue llevado por las autoridades la primera vez. FOTO: AFP

Celso Vilardi, uno de los abogados del exmandatario, confirmó a la AFP más temprano que el expresidente fue preso, aunque dijo desconocer los motivos. Bolsonaro cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto en su vivienda en un acomodado condominio de Brasilia y está monitoreado electrónicamente. Moraes impuso las restricciones por considerar que el expresidente estaba intentando obstruir el proceso en su contra.

El magistrado calificó la convocatoria a una vigilia realizada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, para la tarde de este sábado constituía “una estrategia para posibilitar la fuga” del exmandatario. Además, en la madrugada de este sábado Bolsonaro intentó “romper el dispositivo electrónico de rastreo para asegurar el éxito de su fuga, facilitada por la confusión causada por la manifestación convocada por su hijo”, según el documento.

Simpatizantes de Jair Bolsonaro en medio de asalto a sedes del poder en Brasil, exigiendo su liberación. FOTO: AFP

¿Una invitación “a luchar” con ínfulas de lucha?

Flavio convocó en la tarde de este viernes 21 de noviembre una manifestación para este sábado en las inmediaciones de la residencia de Bolsonaro. “¿Vas a luchar por tu país o simplemente vas a mirar todo desde tu celular en el sofá de tu casa? Te invito a luchar con nosotros”, arengó el senador en un video divulgado en redes sociales. Lea también: Diputados brasileños tramitarán de urgencia proyecto de amnistía que puede incluir a Bolsonaro Según el juez, esa manifestación abriría la posibilidad de una “fuga hacia alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado”. El documento judicial señaló que el condominio de Bolsonaro está ubicado a unos 15 minutos en auto del sector de Embajadas en Brasilia, donde se encuentra la de Estados Unidos.

Bolsonaro, de 70 años y con un delicado estado de salud, según sus abogados, fue trasladado a un complejo de la Policía Federal en Brasilia, donde los presos son sometidos a exámenes médicos antes de ser enviados a prisión, señaló una fuente cercana al asunto.

La corte programó una “audiencia de custodia” por videoconferencia para el domingo. La orden de prisión preventiva deberá ser refrendada el lunes por los demás magistrados de la primera sala del tribunal en una votación virtual, precisó el tribunal. Moraes dispuso además que un médico lo acompañe en todo momento. “Confío en la justicia de Dios. La justicia humana, como hemos visto, ya no se sostiene. Pero sé que el Señor dará el escape”, escribió la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, en Instagram.

El expresidente, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sigue siendo el líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

Las “razones humanitarias” para que Bolsonaro pase la condena en su casa

A mediados de noviembre, la corte suprema rechazó de forma unánime un recurso contra la condena, que debe cumplirse en “régimen cerrado”, es decir, en prisión. Los abogados pidieron este viernes a la corte que el exmandatario pueda purgar su pena en su casa “por razones humanitarias” debido a sus delicadas condiciones de salud. “La alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida” para Bolsonaro, dijeron en el documento de la petición. Lea aquí: Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia: vómitos, hipo y presión baja en plena condena histórica El exmandatario sufre secuelas permanentes de una puñalada en el vientre que recibió en 2018 durante un acto de su campaña a la presidencia.

Bolsonaro en una de las veces que estuvo internado en el hospital por sus problemas de salud. FOTO: Tomada de redes sociales @jairbolsonaro

En la petición al juez, los abogados enumeran las múltiples cirugías a las que ha tenido que someterse desde entonces, la última de ellas en abril. Como consecuencia, Bolsonaro sufre reflujo e “hipo incontrolable” que le han provocado falta de aire y desmayos, detalla el documento.

Y recuerdan que existe un antecedente: el expresidente (1990-1992) Fernando Collor de Mello, de 76 años, obtuvo en mayo pasado prisión domiciliaria para una condena de ocho años por corrupción, también por razones de salud. La defensa adelantó este viernes 21 de noviembre que presentará nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel contra Bolsonaro. El período para hacerlo vence el próximo lunes 24.