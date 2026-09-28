El salto de Joaquín Gutiérrez: de empresario de salud y construcción a presidente de Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez Caballero asumió este lunes 28 de septiembre la presidencia de Ecopetrol, luego de ser elegido por unanimidad por la junta directiva de la petrolera.
Su llegada ocurre después de una trayectoria que combina empresas de salud, construcción, actividad empresarial y una estrecha relación política y profesional con el presidente Abelardo de la Espriella.
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La designación se produjo pocos días después de que Carlos Suárez, estratega de la campaña de De la Espriella, asumiera la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol. La compañía informó que la selección fue realizada directamente por la junta, tras un proceso que calificó como estructurado y ágil.
Gutiérrez asume una compañía con el reto de retomar el crecimiento y fortalecer su rentabilidad. Si bien Ecopetrol registró utilidades por $9 billones en el primer semestre de 2026, una cifra prácticamente igual a la obtenida en todo 2025, su producción retrocedió 6,6 % interanual en el segundo trimestre, hasta 706.000 barriles equivalentes diarios.
Su hoja de vida no registra experiencia profesional previa en petróleo, gas o hidrocarburos, una circunstancia que ha formado parte de la discusión pública alrededor de su designación.