“El rol del presidente es de unir la sociedad, no dividirla”: presidente del Grupo Argos

Manejar y responder por un bloque de activos de $52,5 billones y ponerle la cara y darles explicaciones a 42.000 accionistas no es una tarea fácil.
El reto se vuelve más complejo cuando desde la cabeza del Gobierno Nacional se promueve una malsana polarización, que enturbia más el ambiente para los negocios.
A lo anterior se suman los desafíos de la economía interna y externa y las coyunturas propias de las organizaciones, que en el caso de Grupo Argos abarcan este año la separación de la inversión estratégica que por años tuvo en Grupo Sura, y la antesala para el relevo en la presidencia del holding de infraestructura.
Puede leer más: “No podemos normalizar un país donde el mismo presidente se dedique a dividirnos entre buenos y malos”: presidente del Grupo Argos
En diálogo con EL COLOMBIANO, Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, contó cómo invierte esta compañía en el país para “seguir construyendo sobre lo que ya se ha construido durante décadas a partir de un capital social que no se dejó amedrentar ni siquiera por los momentos más duros de la violencia”.