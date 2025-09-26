“Estoy escondido y pidiendo asilo político”: mánager de B King asegura que no regresará a Colombia por temor a su vida

Juan Camilo Gallego, mánager del cantante B-King, asegura que teme por su vida tras los recientes hechos violentos ocurridos en México contra Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown). Gallego había viajado con ambos artistas al país norteamericano para cumplir con una presentación musical.

El día de la desaparición tenían programada una reunión con empresarios, pero esta no se llevó a cabo, ya que B-King dejó de contestar el celular después de haber ido al gimnasio en la zona de Polanco. El mánager ha recibido amenazas tras la muerte del cantante, por lo que declaró a W Radio que no planea regresar a Colombia hasta que el caso sea esclarecido.

“La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla... tengo mucho miedo, la verdad”, aseveró al medio citado.

Rogelio Mastracci, diseñador y amigo cercano de Jorge Luis, era quien confeccionaba los atuendos que utilizaba en sus presentaciones como DJ. “Él (Mastracci) es el mejor amigo de Regio Clown y también está escondido por temor a lo que pueda pasarle”, agregó Juan Camilo.

Y añadió: “B-King llevaba 12 años en la música y no le conocí ningún nexo con bandas. Yo no voy a regresar a Colombia y ya pedí asilo político en varios países. Un abogado me está acompañando con hospedaje y alimentación... me siento en una situación muy difícil”. El manager desestimó versiones de la prensa mexicana en el sentido de que el crimen estaría relacionado con un cártel de las drogas.

Angélica Yetsey Torrini León, quien en sus redes sociales se presenta como Angie Miller, es una actriz de contenido para adultos que acompañaba a los músicos en México. De ella se supo que fue capturada el 23 de septiembre a las 8: 15 p.m. (hora México), según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.