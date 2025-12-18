Vivian Polanía, la jueza que envió a la cárcel al asesino del periodista Jaime Vásquez

Avanzan las investigaciones sobre la muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, quien fue hallada sin vida sobre una cama de su apartamento ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, durante la tarde del 17 de diciembre. El cuerpo yacía cerca al de su bebé llamado Mohammed, quien lloraba de manera incesante y presentaba un cuadro de deshidratación tras haber permanecido más de 12 horas sin recibir alimento. El menor también evidenciaba signos de desnutrición.

Las autoridades indicaron que al momento del hallazgo no se evidenciaron signos de violencia en el cadáver, por lo que se intenta establecer si se trató de un suicidio. En ese sentido, se indagará sobre posibles problemas de salud mental y la carga laboral que enfrentaba en el ejercicio de sus funciones. No obstante, la hipótesis de homicidio también es materia de investigación por el momento.

Lea también: ¿Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada muerta en Cúcuta? Las polémicas por las que fue conocida en el país

Polanía Franco fue blanco de varias polémicas como autoridad en Cúcuta, al protagonizar algunos videos que la pusieron en el ojo público y la llevaron a recibir constantes críticas en redes sociales. Sin embargo, siempre se defendió argumentando que sus acciones estaban amparadas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que no debía ser juzgada por su manera de ser, sino por el ejercicio de su labor.

Los videos que circulan en redes sociales son uno de los factores que hoy hacen que su muerte genere consternación y al mismo tiempo plantee un dilema en la opinión pública, especialmente entre quienes conocieron su caso desde 2022.