Vivian Polanía, la jueza que envió a la cárcel al asesino del periodista Jaime Vásquez

Vivian Polanía Franco enfrentó varios procesos de gran relevancia en su trabajo como jueza penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta. Uno de ellos estuvo relacionado con el periodista y veedor ciudadano Jaime Vásquez, quien fue asesinado tras recibir constantes amenazas de muerte.

  La jueza Vivian Polanía estuvo como encargada del caso sobre el asesinato del periodista Jaime Vásquez, en Cúcuta. FOTOS: Cortesía - Facebook
El Colombiano
hace 44 minutos
Avanzan las investigaciones sobre la muerte de la jueza Heidy Vivian Polanía Franco, quien fue hallada sin vida sobre una cama de su apartamento ubicado en el barrio Ceiba II de Cúcuta, durante la tarde del 17 de diciembre. El cuerpo yacía cerca al de su bebé llamado Mohammed, quien lloraba de manera incesante y presentaba un cuadro de deshidratación tras haber permanecido más de 12 horas sin recibir alimento. El menor también evidenciaba signos de desnutrición.

Las autoridades indicaron que al momento del hallazgo no se evidenciaron signos de violencia en el cadáver, por lo que se intenta establecer si se trató de un suicidio. En ese sentido, se indagará sobre posibles problemas de salud mental y la carga laboral que enfrentaba en el ejercicio de sus funciones. No obstante, la hipótesis de homicidio también es materia de investigación por el momento.

Lea también: ¿Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada muerta en Cúcuta? Las polémicas por las que fue conocida en el país

Polanía Franco fue blanco de varias polémicas como autoridad en Cúcuta, al protagonizar algunos videos que la pusieron en el ojo público y la llevaron a recibir constantes críticas en redes sociales. Sin embargo, siempre se defendió argumentando que sus acciones estaban amparadas en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que no debía ser juzgada por su manera de ser, sino por el ejercicio de su labor.

Los videos que circulan en redes sociales son uno de los factores que hoy hacen que su muerte genere consternación y al mismo tiempo plantee un dilema en la opinión pública, especialmente entre quienes conocieron su caso desde 2022.

Los procesos que lideró Heidy Vivian Polanía Franco como jueza penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta

Polanía Franco enfrentó varios procesos de gran relevancia en su trabajo como jueza penal municipal con función de control de garantías en Cúcuta. Uno de ellos y el de mayor impacto estuvo relacionado con el del periodista y veedor ciudadano Jaime Alonso Vásquez Giraldo, quien fue asesinado el 14 de abril de 2024 tras recibir constantes amenazas por denunciar casos de corrupción en Norte de Santander.

“El señor Jaime Vásquez solo se dedicaba a investigar y denunciar actos de corrupción. Eso fue lo que hizo por mucho tiempo, y por eso fue que lo mandaron a asesinar”, dijo en su momento el representante del ente investigador durante las audiencias.

Lea también: Paso por paso, Fiscalía detalló cómo ocurrió el asesinato del veedor Jaime Vásquez en Cúcuta; el presunto sicario no aceptó cargos

Alejandro José Arias Alejos, conocido con los alias de ‘Cojo’, ‘Chueco’ o ‘Pure’, fue capturado y figura como presunto sicario y coautor material del homicidio de Vásquez. Este hombre sería de nacionalidad venezolana y estaría vinculado como el segundo al mando de la estructura delincuencial conocida como ‘AK47’, la cual tendría coordinación con la banda transnacional Tren de Aragua.

“(...) Pero a ‘Pure’ lo han buscado para que cometa varios sicariatos en la ciudad y en Los Patios y Villa del Rosario. Ese man quedó de segundo en ‘Los AK47’. Además, me contó que los gaitanistas lo estaban buscando para que se hiciera cargo del sector La Pichera de Los Patios, que le iban a dar un fusil y unas pistolas para eso”, habría contado uno de los informantes claves durante el proceso.

Lea aquí: La última llamada de la jueza Vivian Polanía antes de ser hallada muerta en Cúcuta

Al ‘Cojo’ le imputaron los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas. No aceptó los cargos. Por tal motivo, la jueza Vivian Polanía ordenó que el sospechoso fuera enviado a prisión preventiva al considerar que existían pruebas materiales y riesgo de una posible fuga, por lo que posteriormente fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Con información de Colprensa*

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue hallada muerta la jueza Vivian Polanía?
En su apartamento del barrio Ceiba II, en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.
¿Cuál es la principal hipótesis sobre su muerte?
Las autoridades investigan un posible suicidio, pero no descartan la hipótesis de homicidio.
¿Qué pasó con el bebé de la jueza?
El menor fue encontrado con signos de deshidratación y desnutrición tras permanecer más de 12 horas sin alimentación.
Utilidad para la vida