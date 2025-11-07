Primicia | La carta de la U. San José notificando a Juliana Guerrero la anulación de su título: dicen que prácticamente nunca estudió en esa institución

A la polémica Juliana Guerrero le notificaron ayer jueves 6 de noviembre en la noche que su título universitario como en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria quedó anulado. A través de un correo enviado a altas horas de la noche junto a una carta, conocida en primicia por EL COLOMBIANO, el Consejo Directivo le notificó la decisión después de un proceso interno que tiene varias contradicciones.

La carta dice que “se evidencia la ausencia de constancia de presentación o resultados de las pruebas Saber TyT y Saber Pro, requisitos académicos y legales indispensables para la obtención de cualquier título de educación superior, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992”.

También señalan que “al revisar su historial académico en los sistemas institucionales, no se encuentra evidencia de actividad en plataforma virtual, desarrollo de clases, ni evaluación alguna en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, ni en el programa profesional en Contaduría Pública, lo que constituye una causal grave de nulidad de los actos administrativos que dieron lugar a la expedición de los respectivos títulos”.