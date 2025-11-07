x

Primicia | La carta de la U. San José notificando a Juliana Guerrero la anulación de su título: dicen que prácticamente nunca estudió en esa institución

A pesar de que el representante legal, Francisco Pareja, dijo hace semanas que Guerrero había estudiado en esa institución, en una misiva del 6 de noviembre dicen que prácticamente aparece como si no hubiera presentado ninguna materia o examen.

  Guerrero trabajó hasta hace poco como jefe de gabinete del Ministerio del Interior y alcanzó a sonar para ser viceminsitra de juventudes. Fotos: cortesía
    Guerrero trabajó hasta hace poco como jefe de gabinete del Ministerio del Interior y alcanzó a sonar para ser viceminsitra de juventudes. Fotos: cortesía
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

hace 37 minutos
bookmark

A la polémica Juliana Guerrero le notificaron ayer jueves 6 de noviembre en la noche que su título universitario como en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria quedó anulado. A través de un correo enviado a altas horas de la noche junto a una carta, conocida en primicia por EL COLOMBIANO, el Consejo Directivo le notificó la decisión después de un proceso interno que tiene varias contradicciones.

La carta dice que “se evidencia la ausencia de constancia de presentación o resultados de las pruebas Saber TyT y Saber Pro, requisitos académicos y legales indispensables para la obtención de cualquier título de educación superior, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992”.

También señalan que “al revisar su historial académico en los sistemas institucionales, no se encuentra evidencia de actividad en plataforma virtual, desarrollo de clases, ni evaluación alguna en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, ni en el programa profesional en Contaduría Pública, lo que constituye una causal grave de nulidad de los actos administrativos que dieron lugar a la expedición de los respectivos títulos”.

Este diario conoció por fuentes cercanas a Guerrero que apelará la decisión y que por ahora no presentará el examen Saber Pro que estaba programado para este domingo 9 de noviembre. Además, con esta decisión de ese centro educativo, está aún más lejana la posibilidad de que ocupe un cargo público en el Gobierno. Alcanzó postularse su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia para ser viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Llama la atención que el representante legal de la U. San José, Francisco Pareja, había dicho hace meses que Guerrero estudió en esa institución, pero que no había presentado el Saber Pro. En esta comunicación reciente ese centro educativo dice todo lo contrario. ¿Por qué?

Según los argumentos de la carta, el paso a seguir es que “el Consejo Académico procederá a continuar con el trámite que conllevará a la anulación de los títulos otorgados, preservando la legalidad, la trazabilidad y la integridad académica de la Institución”.

Según ellos, la decisión “se adopta con respeto absoluto al debido proceso, la buena fe y la transparencia administrativa, en defensa del interés público y la confianza legítima en los títulos que otorga la Fundación de Educación Superior San José”.

Noticia en desarrollo...

