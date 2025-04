Kepa Amuchastegui, reconocido actor de Betty, La Fea, fue diagnosticado con cáncer

Amuchastegui reveló que, en esos mismos días, fue contactado para ser el protagonista de El Padre, obra del Teatro Nacional. “Pensé, y así se lo dije a todo el mundo, que prefería morir en un escenario –que ha sido lo mío toda la vida– que en una cama cualquiera”, dijo el actor. Sin embargo, debido a su estado, la participación en la producción fue “inviable”.

Finalmente, contó que actualmente inició un nuevo tratamiento médico llamado inmunoterapia para combatir el tumor. Si bien este no curará el cáncer –como refiere Amuchastegui–, podrá ayudar a que este no se continúe propagando. No obstante, el actor no podrá continuar ejerciendo su profesión. “No podré seguir percibiendo dinero”, asegura.