La historia del minero que sobrevivió tres días bajo tierra en una mina de Angelópolis

Daniel Andrés León Muñoz cumplió 36 años el 1 de noviembre, pero dice que el 17 de ese mismo mes volvió a nacer. Fueron tres días los que este minero oriundo del municipio de Angelópolis estuvo sepultado bajo tierra y carbón, sin luz, con hambre y una sola esperanza: salir vivo de ese lugar. Tomar de su propia orina y cuidar su respiración lo libraron del destino trágico que muchos llegaron a imaginar, incluso él.
Todo pasó por la cabeza de León Muñoz menos que, por ayudar a rescatar a otros cuatro compañeros que habían quedado atrapados en la mina producto de un derrumbe, él iba a ser presa fácil de otro aún más grande, que lo separó tanto de ellos como del aire que tan sólo minutos antes había exhalado, aire que le haría falta después.
“Nadie se quería meter hasta allá, yo fui el único que tomé el riesgo, entonces para poder sacar a mis compañeros yo jalé un pedazo de tubo y ahí fue cuando se vino esa avalancha que me dejó sepultado. Ellos fueron rescatados, pero yo no. Sólo me quedó un espacio pequeño para recostarme en medio de los escombros”, relató Daniel.
Su casco, sus botas, aquello que traía puesto y una linterna (la cual perdió horas después por otro movimiento dentro de la mina), eran los únicos elementos materiales que lo acompañaban, pero para él poco interés tenían. Lo que realmente le proporcionó la fuerza para soportar tal acontecimiento, según su relato, fue una presencia intangible: Dios.