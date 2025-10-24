¿Habrá ley seca en Medellín y Antioquia este fin de semana por la consulta del Pacto Histórico?

Este domingo 26 de octubre el Pacto Histórico tendrá elecciones en todo el país para definir a su precandidato presidencial entre Iván Cepeda y Carolina Corcho (Daniel Quintero también aparecerá en el tarjetón, pero renunció) y el orden de las listas cerradas de Senado y Cámara del movimiento del presidente Gustavo Petro.
En el país, cada vez que hay elecciones se decreta Ley seca desde el día antes de las votaciones con el argumento de mantener el orden público.
Sin embargo, la norma establece que la Ley seca es obligatoria durante las elecciones nacionales o territoriales organizadas por la Registraduría Nacional.
Esto incluye elecciones presidenciales, legislativas, departamentales, municipales o distritales, así como la de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y Juntas Administradoras Locales (JAL).