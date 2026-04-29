Lili Pink: memes inundan redes tras operativo de la Fiscalía

Tras el revuelo por el caso de Lili Pink, las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo: convertir la coyuntura en una avalancha de memes. Aunque el tema tiene un trasfondo serio —investigaciones por presunto lavado de activos, contrabando y un proceso de extinción de dominio que podría afectar más de 300 tiendas en el país—, muchos usuarios han reaccionado con humor para procesar la situación.
El detonante fue, en parte, la discusión sobre la devolución del IVA, que se convirtió en el centro de uno de los chistes más repetidos: el clásico “no debí hacer eso”, usado para ironizar decisiones que terminan saliendo mal.