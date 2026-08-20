Lili Pink denuncia que prendas decomisadas por la Dian en 2023 habrían terminado en el mercado informal

Lili Pink denuncia que prendas decomisadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en 2023 terminaron en el mercado informal.
La defensa de la compañía aseguró que parte de la mercancía que la Dian aprehendió en 2023, en un operativo que involucró más de 3 millones de prendas y otros bienes avaluados en $54.000 millones, habría terminado siendo comercializada en establecimientos no autorizados y sin vínculo con la marca.
La denuncia fue expuesta por los abogados de Fast Moda S.A.S., compañía que comercializa las marcas Lili Pink y YOI, durante las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento dentro del denominado caso Lili Pink.
Según la defensa, en enero de 2026 la empresa identificó productos con los logos de la marca que corresponderían a la mercancía decomisada tres años antes y presentó nuevas denuncias ante la Fiscalía para que se investigara su destino.
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