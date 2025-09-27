Sos Paisa, la red que une la diáspora de casi un millón de antioqueños en el exterior

Valeria Ortiz no tiene una carrera diplomática avalada por credenciales y títulos pero se toma bien a pecho su papel de “embajadora” de los antioqueños en Singapur. En junio de 2024, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajó a esa isla asiática, a la cumbre de ciudades llamada World Cities Summit, y ella le ayudó a moverse en una cultura tan diferente; luego, en junio de este año fue el gerente de EPM, Jhon Mesa, y de nuevo ella fungió como anfitriona.

Le recomendamos leer: Esta es la marca ciudad que tendrá Medellín

Así mismo, cuando una delegación representó allá a Colombia en un mundial de natación, se puso a sus órdenes y aunque no la ocuparon se hizo presente, solitaria, con su bandera tricolor haciéndoles barra a rabiar.

Valeria está muy pendiente también de integrar a la colonia antioqueña en ese lejano país, incluidos los frecuentes almuerzos en los que, por supuesto, son invitadas centrales la arepa y la bandeja paisa.

Y no es la única. Como ella hay una red paisa de embajadores que se ha conformado en muchas ciudades del mundo alrededor de la plataforma Sos Paisa, con personas que emigraron desde Antioquia. El propósito es doble: por un lado buscan que se conviertan en promotores de nuestra cultura, estandartes de los valores que nos caracterizan y buen ejemplo para los demás; y que afiancen de paso la marca de ciudad, porque la idea es que el nombre de Medellín quede siempre bien parado. Por otra parte, la intención es que se sientan acompañados y no pierdan el arraigo no importa si están en el culo del mundo.

Sos Paisa fue fundada en el año 2004, en la alcaldía de Sergio Fajardo, para integrar la diáspora antioqueña y ha resultado tan positiva que lleva dos décadas y cuatro administraciones más bajo la sombrilla de la ACI (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana).

Natalia Cardona, directora de posicionamiento y comunicaciones de la ACI, expone datos de la Cancillería, según los cuales el éxodo de colombianos supera 4,7 millones de personas y de ellas entre 800.000 y un millón son antioqueños. Los principales destinos son Estados Unidos, España y Canadá, pero a Sos Paisa le han reportado sintonía desde Bélgica, Francia, Italia y Alemania, entre otros lugares de Europa, así como desde Medio Oriente y Asia. En general la red cubre 85 países, cuenta con más de 5.900 seguidores en Instagram, 12.000 en Facebook y cerca de 2.000 en TikTok.

“Lo principal es poder conectar a esos paisas que están en el extranjero, toda esa diáspora antioqueña, para crear una red que sea no solo de conocimiento, sino de networking. Y digamos que el principal objetivo es que se convierta en una herramienta para el desarrollo económico y social de la región, y que la gente pueda tener un sentido de pertenencia en proyectos que son tangibles”, apunta la funcionaria.

Una de las estrategias principales es mantenerlos informados de lo que pasa en la región —principalmente en Medellín— y programar acciones para ponerlos en contacto con la realidad local. Herramientas invaluables son la página web (sospaisa.com), publicaciones en varias redes sociales y el newsletter (boletín informativo) que mandan cada mes a través de WhatsApp.

“También los buscamos uno a uno para proponerles agendas que les puedan interesar para webinar, workshops y lives que hemos tenido también en nuestros medios digitales”, explica Natalia.

La plataforma contiene noticias de hechos relevantes dentro de la transformación de la capital antioqueña, como los avances en el metro de la 80 o, más recientemente, el proyecto de transformación del Aeroparque Juan Pablo II con playas y piscinas de olas que simulan el mar.

Pero además hay historias de vida de los migrantes y cada mes sacan relatos de paisas que se destacan por fuera y por tanto son motivo para sacar pecho, como Carolina Errecart, la directora de talento humano de Google para Europa, Medio Oriente y África; o Camilo Chacón, quien desde Suecia lidera investigaciones sobre animales extintos que sobrevivieron a la era de los glaciares.

Así mismo, ha estado Sebastián Kruis, el eurodiputado de origen antioqueño que aun sin hablar ni pizca de español ahora no falta con sus visitas periódicas y se convirtió en un aliado de otros coterráneos en el Viejo Continente.

Valiéndose de la plataforma, se realiza también la campaña Sos Paisa Emprende que resalta proyectos desarrollados por paisanos.

Existen además mecanismos para que los expatriados se vinculen a causas benéficas. Con ocasión de la temporada invernal los invitaron a hacer sus aportes a través de la fundación Presentes y en estos momentos tratan de recaudar donaciones para el programa Alianza Cero Hambre.

Dentro de coyunturas especiales, como cuando una selección de BMX no tenía con qué asistir a un campeonato mundial en Roma, en julio pasado, a través consiguieron el dinero para el viaje.

“Es claro que hay una idea y es mantener el contacto con ellos para que no pierdan el arraigo, pero segundo también que ellos hagan su aporte”, recalca Natalia.

En esa hermandad de expatriados ellos encuentran un aliciente emocional, pues, según cuentan, es como sentirse acompañados en la lejanía, mantener el cordón umbilical intacto. Pero además, se trenzan alianzas, como la de María Bustamante, una operadora turística residente en Bélgica quien hace poco, a través de la red, se encontró para tomarse un café en Bruselas con Kruis y ya este le está abriendo puertas para que la inviten a eventos donde promueva el turismo de Medellín, algo que resulta como una carambola a tres bandas porque a la vez que promociona los destinos de la ciudad, le genera buena imagen al país y de paso le beneficia el negocio de María.

El otro rol es el de los paisas que se fueron a hacer estudios superiores o pasantías y pueden compartir su conocimiento con estudiantes de universidades. Fue la situación de Sebastián Giraldo, hijo de comerciantes de El Hueco que se fue en 2011 a estudiar mercadeo y mandarín en China y se quedó allí durante casi una década, pero ahora rota temporadas en una y otra parte; en días pasados estuvo dando claves de cómo negociar con ese país asiático con más de 40 personas que se conectaron a una webinar.

También le recomendamos leer: Medellín recibió más de 546 mil turistas extranjeros en el primer semestre del 2025: rompió récord

Una modalidad distinta de membresía es la de los “paisas de corazón”, extranjeros que vinieron por alguna circunstancia, se quedaron, se enamoraron de la ciudad –y de pronto de alguna pareja- y ahora son también embajadores de esta cultura. Así les pasó a Manuel Franz y Tilman Burfeind, dos alemanes que vinieron a estudiar en 2016 a la UPB y optaron por que esta seguiría siendo su patria.

“Yo soy paisa”, apunta Manuel, quien actualmente está en España acompañando a su novia mientras hace una maestría, pero no espera sino a que ese estudio termine para retornar al reino de la arepa con quesito y los frijoles.