¿Por qué algunos recuerdos se conservan y otros no? La ciencia encontró la respuesta

Los recuerdos no se conservan de la misma manera. Algunos se evocan con facilidad, llenos de detalles, casi tan vivos como el instante original. Otros resultan borrosos y los más esquivos se niegan a reaparecer. ¿Por qué el cerebro fija con tanta fuerza ciertos momentos y olvida otros?
Un nuevo estudio de la Universidad de Boston (EE UU) ofrece una posible respuesta. Sugiere que los recuerdos de momentos rutinarios adquieren más fuerza cuando se asocian a un hecho significativo: algo sorprendente, gratificante o con carga emocional. Si un día nos tocara un premio de lotería, probablemente recordaríamos qué estábamos haciendo instantes antes, aunque fueran cosas anodinas y poco memorables.
Los resultados del trabajo, publicados en Science Advances, podrían derivar en tratamientos para personas con problemas de memoria o ayudar a estudiantes a retener conceptos complejos, según los autores.
“La memoria no es un simple dispositivo de grabación pasiva: nuestro cerebro decide qué importa, y los eventos emocionales pueden retroceder en el tiempo para estabilizar recuerdos frágiles”, explica Robert M. G. Reinhart, profesor asociado de ciencias psicológicas y cerebrales en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Boston.