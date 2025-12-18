¿Qué hay detrás de la muerte de la jueza influencer Vivian Polanía?

Desde 2023, la jueza Vivian Polanía temía por su vida. No era una afirmación lanzada al aire ni una exageración para las redes. Lo dijo frente a una cámara, en entrevistas a medios, después de haber sido hospitalizada por episodios de ansiedad. Contexto: Hallaron muerta a la jueza Vivian Polanía en su apartamento en Cúcuta La jueza primera de control de garantías de Cúcuta, afirmó entonces que era víctima de acoso laboral, persecución disciplinaria y presiones internas que habían puesto su vida en riesgo. Este miércoles 17 de diciembre, ese temor quedó ratificado en un hecho que ha conmocionado al país. Polanía, de 37 años, fue hallada sin vida en su apartamento del barrio Ceiba II, en la capital nortesantandereana. Según las autoridades, la mujer estaba sobre su cama y a pocos centímetros, su hijo Mohammed, de apenas dos meses, lloraba de manera incesante. El menor llevaba más de doce horas sin recibir alimento y presentaba signos de deshidratación, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y quedó bajo protección del ICBF. La hipótesis inicial apunta a un posible suicidio, pues no se evidenciaron signos visibles de violencia en el cuerpo. Sin embargo, la investigación permanece abierta, y en sus redes sociales se puede leer comentarios como que “en uno de los audios que publicó en Telegram dijo que si algo le pasaba era culpa de este hombre”, o “Este man la mató... Veneno... Pero ya todo está comprado para que parezca suicidio... Dieron buena platica a los funcionarios (sic)”, haciendo referencia al padre de su hijo. También hay que recordar que Polanía no era una jueza ajena al riesgo: tramitaba procesos sensibles contra bandas criminales en una de las zonas más complejas del país.

¿Quién era Polanía?

Desde su despacho, la jueza tramitaba procesos de alto impacto contra bandas criminales. Pero la presión que decía sentir no provenía solo de los expedientes que firmaba.

Desde 2022, la jueza había ganado visibilidad nacional tanto por los videos personales que compartía en redes sociales como por las quejas disciplinarias presentadas en su contra ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuatro de las cuales fueron finalmente archivadas. De acuerdo con información conocida por El Tiempo, Polanía venía advirtiendo a personas de su entorno y a autoridades que estaba preocupada por dos frentes distintos que, a su juicio, la estaban desbordando. Uno de ellos tenía que ver con lo que consideraba una persecución laboral al interior de la rama judicial en Cúcuta. De acuerdo con un allegado, la jueza señalaba a un alto funcionario como responsable de presiones y hostigamientos, al punto de haber solicitado apoyo institucional para enfrentar la situación. A ese desgaste se sumaba un momento personal complejo: a su círculo cercano les había contado que su hijo había nacido de forma prematura y que ella había sufrido preeclampsia, condiciones médicas que le estaban dificultando sostener el ritmo laboral. El otro motivo de inquietud, más delicado, también había sido puesto en conocimiento de las autoridades. En audios grabados en abril de este año, la jueza dejó constancia de conflictos con una expareja, episodios que hoy hacen parte del contexto que revisan los investigadores. Esos audios hoy siguen alojados en su canal oficial de Telegram. En uno de los audios, Polanía advierte que un hombre quería hacerle daño y lanza una acusación directa: “Si a mí me llega a pasar algo, es culpa de él”, dice, antes de pedir que el país escuche esos mensajes y se tomen medidas contra esa persona.