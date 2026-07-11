Mundial 2026: partidos de hoy 11 de julio; hora y dónde ver en vivo

El Mundial entra en su fase decisiva. Este sábado 11 de julio se disputarán los dos últimos partidos de los cuartos de final y se completará el cuadro de semifinales y dejará definidos a los cuatro equipos que seguirán en la lucha por el título. Hoy los encuentros enfrentarán a Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami y, horas más tarde, a Argentina y Suiza en el Estadio de la Ciudad de Kansas, en Kansas City. Ambos partidos podrán verse en Colombia por DSports (televisión por suscripción) y a través de las plataformas de streaming DGO y Paramount+. Entérese: Noruega vs. Inglaterra, un duelo de goleadores en los cuartos de final: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Noruega vs. Inglaterra: duelo entre Haaland y Kane

El primer compromiso del día comenzará a las 4:00 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El partido enfrentará a dos de los delanteros más destacados del fútbol mundial; Erling Haaland, figura de Noruega, y Harry Kane, capitán y goleador de Inglaterra. Los ingleses son uno de los favoritos al título, mientras que Noruega se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. El seleccionador inglés Thomas Tuchel confirmó que, salvo el suspendido Jarell Quansah y el experimentado Jordan Henderson —quien quedó fuera del resto del Mundial tras sufrir una fractura en un brazo al caer mientras celebraba con los aficionados la victoria sobre México en los octavos de final—, contará prácticamente con toda su plantilla disponible. También destacó la recuperación de Declan Rice, Marc Guéhi y Reece James, quienes volvieron a entrenar con el grupo tras realizar trabajos diferenciados en los días previos. En contexto: Quansah no es Balogun: Fifa le impuso dura sanción al lateral inglés expulsado ante México “Tenemos que ir por todo. Esto es lo más importante”, afirmó el técnico alemán, quien aseguró que su equipo mantiene el hambre competitivo y está concentrado únicamente en superar el reto que representa Noruega, sin pensar todavía en una eventual semifinal.

Argentina vs. Suiza: el cierre de los cuartos de final

El segundo partido de la jornada será entre Argentina y Suiza, desde las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio de la Ciudad de Kansas, en Kansas City. El técnico argentino Lionel Scaloni elogió el ambiente que vive su plantel y dejó abierta la posibilidad de repetir la formación que utilizó en el partido anterior. También destacó el buen momento de Lionel Messi y aseguró que el capitán continúa siendo un jugador determinante para el equipo. Le puede interesar: Argentina vs. Suiza: el partido en el que más se extrañará a los hinchas colombianos Además, Scaloni coincidió con quienes consideran que el choque entre España y Francia será una “final anticipada”, aunque insistió en que Argentina solo está enfocada en superar a Suiza antes de pensar en la siguiente ronda.

Ya hay una semifinal confirmada: Francia vs. España

Los dos partidos de este sábado completarán el cuadro de semifinales del Mundial. Sin embargo, uno de los cruces ya quedó definido tras los resultados de los primeros cuartos de final.

Francia se convirtió en el primer semifinalista tras derrotar 2-0 a Marruecos, mientras que España entro a la clasificación al vencer 2-1 a Bélgica. Ambos seleccionados se enfrentarán el próximo martes 14 de julio por un cupo en la gran final del Mundial 2026. Por su parte, el ganador de Noruega vs. Inglaterra se medirá en semifinales con el vencedor de Argentina vs. Suiza. Siga leyendo: ¿El noruego amargado? Hincha de Noruega se niega a hacer la celebración del remo vikingo: “ni siquiera si somos campeones” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

1. ¿A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026? Noruega e Inglaterra juegan este sábado 11 de julio a las 4:00 p. m. (hora de Colombia) por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. 2. ¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026? Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio de la Ciudad de Kansas, Estados Unidos. 3. ¿Quién será el rival de Argentina o Suiza en las semifinales del Mundial 2026? El ganador del partido entre Argentina y Suiza enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra. Ese encuentro definirá el último cruce de la penúltima fase del Mundial 2026.