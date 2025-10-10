¡Atención! Dos niños resultaron heridos por mina antipersonal de las disidencias de las Farc en el Norte antioqueño

Un grave hecho de violencia contra dos menores de edad se registró en las últimas horas en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño, cuando ambos resultaron lesionados tras la detonación de un artefacto explosivo instalado por las disidencias de la Farc en zona rural. “Me informan que en San Andrés de Cuerquia, dos niños de 8 y 6 años, resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo de Farc. Uno de ellos perdió su brazo”, anunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Los hechos se registraron en la mañana de este jueves 9 de octubre en la vereda La Cordillera, ubicada a una hora y media del casco urbano de este municipio del Norte antioqueño, luego de que ambos resultaran afectados por una mina antipersonal, conoció EL COLOMBIANO. De inmediato, la comunidad de esta zona rural los trasladó por sus propios medios, con apoyo de las autoridades al Hospital Gustavo González Ochoa, de esta localidad, donde se les brindaron los primeros auxilios. Entérese: Militar murió al inspeccionar un campo con explosivos en San Andrés de Cuerquia, Antioquia Allí determinaron que uno de ellos perdió uno de sus brazos por cuenta de las afectaciones generadas por este artefacto explosivo, mientras que el otro es estabilizado por múltiples afectaciones originadas por las esquirlas.

El personal médico de este centro asistencial trabaja arduamente para que los menores se puedan recuperar de las lesiones, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) está a la espera de una directriz para viajar por ellos. Sin embargo, hasta el momento se hace compleja esta labor, debido a que el cielo está muy tapado, dificultando el vuelo desde Rionegro. “El helicóptero Ángel está listo en caso de que requieran el traslado, pero por el momento los están tratando de estabilizar en el hospital de ese municipio”, informaron desde la FAC. Le puede interesar: Empleado de una mina en el Nordeste de Antioquia resultó herido tras pisar mina antipersonal Ante lo ocurrido con estos dos menores, el mandatario informó que debido a estos hechos, interpondrá una denuncia ante los organismos humanitarios correspondientes por violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Denunciaré ante la comunidad internacional estas violaciones al DIH. El actual gobierno colombiano suele restarle importancia a estas denuncias, toda vez que evidencian el engaño de su fracasada paz total”, expresó el gobernador de Antioquia.