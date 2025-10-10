¡Atención! Dos niños resultaron heridos por mina antipersonal de las disidencias de las Farc en el Norte antioqueño

Un grave hecho de violencia contra dos menores de edad se registró en las últimas horas en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño, cuando ambos resultaron lesionados tras la detonación de un artefacto explosivo instalado por las disidencias de la Farc en zona rural.
“Me informan que en San Andrés de Cuerquia, dos niños de 8 y 6 años, resultaron heridos de gravedad por un artefacto explosivo de Farc. Uno de ellos perdió su brazo”, anunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.