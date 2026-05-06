¿Va al aeropuerto José María Córdova? Ahora puede tomar bus directo desde un centro comercial de Medellín

A partir del 1 de junio de este año, en el centro comercial San Diego de Medellín, sector Exposiciones, habrá un paradero de buses con destino al aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Así lo anunció la empresa de transporte público Combuses, siendo este un acontecimiento inédito por ser la primera vez que en Colombia, una entidad de estas características, tiene operaciones al interior de un centro comercial.
Lea más: Así serán las obras que le darán nueva vida al aeropuerto José María Córdova
Y es que con esta decisión, según Combuses, el objetivo es generar una mejor experiencia y más comodidad a todos los usuarios que deban dirigirse a la terminal aérea en el Oriente antioqueño, además de ser una alternativa fácil y segura de abordaje.