Sector BPO impulsa el empleo en Colombia con más de 20.000 vacantes activas, ¿cómo aplicar?

El sector de Call center, telemercadeo y BPO (Business Process Outsourcing) continúa consolidándose como uno de los principales generadores de empleo en Colombia. Actualmente, se encuentran disponibles más de 20.000 ofertas laborales en todo el país, de las cuales más de 5.000 no requieren experiencia previa, lo que abre las puertas a jóvenes en busca de su primer empleo formal y a personas en procesos de reconversión laboral. De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de BPO, este sector aporta más de 700.000 empleos directos e indirectos en el país, consolidándose como uno de los motores de la economía y con un papel clave en la inserción laboral de población joven. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran gran parte de las vacantes, lo que ha permitido que el BPO sea una de las industrias con más dinamismo en generación de empleo formal. Le puede interesar: Trabajo híbrido: más de 2.400 ofertas laborales disponibles en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena

Los roles más demandados en el sector de call center, telemercadeo y BPO

El sector BPO ofrece capacitación paga, flexibilidad y opciones de crecimiento para miles de trabajadores colombianos. FOTO: Getty

Entre los perfiles más buscados en este sector se destacan: - Asesores de servicio al cliente (presencial e híbrido). - Agentes de call center bilingües (con dominio de inglés u otros idiomas). - Ejecutivos de ventas y telemercadeo. - Analistas de soporte técnico. - Coordinadores de operaciones. Un factor atractivo es que muchas de estas posiciones no exigen experiencia previa, mientras que otras ofrecen procesos de capacitación paga, flexibilidad de horarios e incluso modalidades híbridas de trabajo.

Ofertas laborales más destacadas en call center, telemercadeo y BPO

Asesores Call Center lunes a sábado hombre o mujer en Bogotá, Funza, Madrid o Mosquera, Cundinamarca

Salario: $1.425.500 a $3.500.000. Responsabilidades: - Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes. - Venta de productos intangibles a clientes potenciales. - Cumplimiento de metas e indicadores establecidos. - Registro y actualización de información en el sistema. - Ofrecer una excelente atención al cliente. Requerimientos: - Experiencia mínima de 3 meses en call center. - Bachiller académico. - Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón. Aplique aquí.

Asesor Comercial - Bogotá

Salario: $1.423.500. Responsabilidades: - Desarrollar y mantener relaciones sólidas con los clientes. - Identificar y comprender las necesidades del cliente para ofrecer soluciones adecuadas. - Cumplir con los objetivos mensuales y trimestrales de ventas. - Realizar seguimiento post-venta para asegurar la satisfacción del cliente. Lea más: Cerca de 60.000 ofertas laborales sin experiencia en Colombia: estas son las áreas con más vacantes Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en roles de ventas o asesoría comercial. Postúlese acá.

Agente de ventas con solo tres meses de experiencia - Medellín

Salario: $1.566.000 a $2.000.000. Requisitos: - Experiencia mínima de 3 meses como asesor de ventas en call center. - Habilidades comunicativas y persuasivas: capacidad para generar interés en los clientes. - Orientación al logro de objetivos y resultados: trabaja con metas claras y alcanzables. - Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones. - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo (incluye festivos), cumpliendo 44 horas semanales. Envíe la hoja de vida.

Creador de experiencia de ventas - Medellín

Salario: 1.633.846. Responsabilidades: - Buscan personas apasionadas por generar conexiones auténticas y duraderas con los clientes. Como Experto en ventas, tendrás la oportunidad de trabajar desde casa con un contrato de teletrabajo por obra labor, gestionando tus horarios de lunes a sábado. Requisitos: - Tener título de bachiller o estás estudiando en un programa técnico o tecnólogo. - Contar con al menos un año de experiencia en ventas de productos y servicios intangibles. Postúlese ahora mismo acá.

Supervisor trade marketing - Santa Marta

Salario a convenir. Responsabilidades: - Supervisar, y hacer seguimiento a los diferentes programas de activación a la demanda en los diferentes canales de los cedis a cargo, garantizando el cumplimiento de los parámetros establecidos por la compañía y contribuyendo al incremento en ventas. - Establecer salidas al mercado para permanecer informado sobre las tendencias del mercado y acciones de la competencia, contribuyendo a la entrega de información que permita apoyar la toma de decisiones. Requisitos: - Licencia de conducción A2 o B1. - Un año de experiencia. - Tecnólogo hasta Profesional. Conozca más detalles en este enlaces.

