Sector BPO impulsa el empleo en Colombia con más de 20.000 vacantes activas, ¿cómo aplicar?

El sector de Call center, telemercadeo y BPO (Business Process Outsourcing) continúa consolidándose como uno de los principales generadores de empleo en Colombia. Actualmente, se encuentran disponibles más de 20.000 ofertas laborales en todo el país, de las cuales más de 5.000 no requieren experiencia previa, lo que abre las puertas a jóvenes en busca de su primer empleo formal y a personas en procesos de reconversión laboral.
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de BPO, este sector aporta más de 700.000 empleos directos e indirectos en el país, consolidándose como uno de los motores de la economía y con un papel clave en la inserción laboral de población joven.
Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran gran parte de las vacantes, lo que ha permitido que el BPO sea una de las industrias con más dinamismo en generación de empleo formal.
