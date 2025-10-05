Producción de petróleo incrementará desde noviembre en el mundo, ¿cuál es el impacto en el precio del crudo?

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros claves de la alianza OPEP+ decidieron este domingo 5 de octubre aumentar la producción de crudo en 137.000 barriles por día a partir de noviembre, confirmando una política sostenida desde abril para recuperar cuotas de mercado.
En una reunión virtual, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán “decidieron aplicar un ajuste de la producción de 137.000 barriles diarios”, indicó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.
La reunión de este domingo confirmó la senda que inició en abril este cartel de 12 miembros que incluye a Venezuela y que se coordina con otros países petroleros liderados por Rusia para formar la alianza OPEP+.
Este aumento fue menos marcado que algunas proyecciones publicadas por analistas esta semana y está orientado a sostener los precios y recuperar cuotas de mercado perdidas cuando algunos miembros de esta alianza de productores iniciaron recortes voluntarios del bombeo para sostener los precios.
“Los países seguirán vigilando y evaluando de cerca las condiciones del mercado”, señaló el grupo en el comunicado.