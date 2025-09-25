GeoPark comprará bloques en Vaca Muerta para producir petróleo y gas con fracking en Argentina

GeoPark, empresa internacional de petróleo y gas que opera en Colombia, Ecuador, Brasil y Chile, informó la adquisición del 100% de la participación operada en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, ubicados en la formación Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Argentina.
El acuerdo, firmado con Pluspetrol, incluye un pago de US$115 millones financiados con efectivo disponible, además de un depósito previo de US$22,7 millones. El precio de la transacción equivale a US$9.550 por acre.
Simultáneamente, GeoPark suscribió con el gobierno provincial de Neuquén dos “actas acuerdo” que establecen los términos de transferencia de las concesiones. Como parte del proceso, se otorgó una nueva licencia de explotación no convencional para Puesto Silva Oeste, lo que implicará la cesión de un 5% de participación a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).
GeoPark mantendrá la operación con un 95% de participación y asumirá temporalmente la porción de inversión de GyP bajo la modalidad de “carry” recuperable.