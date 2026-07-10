Óscar Tunjo, el piloto colombiano líder de IMSA 2000, corre este fin de semana; esto habló con El Colombiano

Óscar Tunjo, piloto colombiano de 30 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El oriundo de Cali, Valle del Cauca, viene arrastrando récords en la temporada 2026 del IMSA 2000 VP Sportscar Challenge, una competición que se destaca históricamente por reunir a la élite del automovilismo de resistencia en Norteamérica.
“Ha sido un año muy bonito, muy positivo. Esperando que las cosas se sigan dando en mi primera temporada completa en Estados Unidos, la cual arrancamos con toda”, afirmó el corredor colombiano.
Y la verdad es que sí es un año lleno de cosas buenas en la carrera deportiva de Tunjo. Si bien, en su momento, el conductor cafetero estuvo en lo que es hoy la F3, donde conoció a pilotos de la talla de Max Verstappen, es en este momento de su vida donde mejor estado de forma puede tener.
El doblete en Daytona por la primera válida del año y la armonía conseguida junto a su compañero de equipo, el alemán Valentino Catalano, posicionan a la dupla del Gebhardt como los líderes del campeonato con 650 puntos. Hasta el momento, son nueve podios en nueve carreras disputadas, un saldo más que positivo.
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