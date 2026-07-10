Óscar Tunjo, el piloto colombiano líder de IMSA 2000, corre este fin de semana; esto habló con El Colombiano

Óscar Tunjo, piloto colombiano de 30 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El oriundo de Cali, Valle del Cauca, viene arrastrando récords en la temporada 2026 del IMSA 2000 VP Sportscar Challenge, una competición que se destaca históricamente por reunir a la élite del automovilismo de resistencia en Norteamérica. “Ha sido un año muy bonito, muy positivo. Esperando que las cosas se sigan dando en mi primera temporada completa en Estados Unidos, la cual arrancamos con toda”, afirmó el corredor colombiano. Y la verdad es que sí es un año lleno de cosas buenas en la carrera deportiva de Tunjo. Si bien, en su momento, el conductor cafetero estuvo en lo que es hoy la F3, donde conoció a pilotos de la talla de Max Verstappen, es en este momento de su vida donde mejor estado de forma puede tener. El doblete en Daytona por la primera válida del año y la armonía conseguida junto a su compañero de equipo, el alemán Valentino Catalano, posicionan a la dupla del Gebhardt como los líderes del campeonato con 650 puntos. Hasta el momento, son nueve podios en nueve carreras disputadas, un saldo más que positivo. Conozca: Charles Leclerc ganó después de 2 años y se quedó con el GP de Silverstone de Fórmula 1

“Es muy retador todo. El resultado es trabajo de equipo, soy bendecido por contar con mi equipo, el cual me brinda todas las herramientas”, destacó Óscar, quien también dejó claro que en anteriores ocasiones la suerte no le sonrió de la misma manera. Acerca de los ajustes apropiados para el éxito en el primer semestre de este año, Tunjo asegura que los ingenieros y mecánicos han sido fundamentales para mejorar la calidad del auto, el cual estará en acción una vez más este fin de semana. Los dos distintos circuitos en Toronto y Atlanta que aún faltan en el calendario son fundamentales para la obtención del logro que busca Tunjo y su equipo Gebhardt de Alemania. Lea también: Lewis Hamilton “vuela” en Silverstone y se hace con la pole para la sprint: ¿a qué hora y dónde ver la carrera?

¿Cómo llega Tunjo a Toronto?

En la última salida del veloz maniobrista criollo en Viriginia el pasado domingo 21 de junio, probó las mieles de la victoria tras la exigente carrera en este circuito que fue más accidentada que otra cosa. “Las estrategias son fundamentales, pero el safety car siempre te puede desorganizar u organizar todo. Algunos errores individuales también afectan más si es un circuito nuevo como Virginia”, aseguró Tunjo. Las expectativas crecen porque Toronto será el último escollo que tendrá Óscar antes de partir al campeonato europeo, que tiene como primera parada el circuito de Ímola en Italia y posteriormente a Silverstone. Dos carreras que motivan a cualquier piloto. El Gran Premio de Toronto de IMSA VP Racing, o mejor conocido como Chevrolet Grand Prix, inicia este próximo sábado 11 de julio con la carrera 1 a las 7:45 a.m., hora de Colombia y se podrá seguir a través del canal de YouTube de la competición o por IMSA TV. La gran carrera tendrá lugar el domingo 12 de julio a las 10:05 a.m., con transmisión de IMSA TV y el canal de youtube de la competición. Óscar Tunjo y Valentino Catalano llegan como líderes en el torneo de pilotos. Lea también: Charles Leclerc ganó después de 2 años y se quedó con el GP de Silverstone de Fórmula 1 Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué posición llega Óscar Tunjo al Gran Premio de Toronto del IMSA VP Sportscar Challenge 2026?

Óscar Tunjo llega como líder del campeonato de pilotos junto a su compañero Valentino Catalano. La dupla del Gebhardt Motorsport suma 650 puntos tras conseguir nueve podios en las nueve carreras disputadas de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora corre Óscar Tunjo en el Gran Premio de Toronto?

Según la noticia, la primera carrera se disputará el sábado 11 de julio a las 7:45 a. m. (hora de Colombia), mientras que la segunda y principal será el domingo 12 de julio a las 10:05 a. m. (hora de Colombia).

¿Dónde se pueden ver en vivo las carreras de Óscar Tunjo en Toronto?