Papa León XIV se pronunció sobre el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe: “Con la violencia no ganamos”

Desde el Vaticano indicaron que el papa observa con “preocupación” las tensiones en el Caribe y la amenaza de una “guerra fría”.

    El papa León XIV habló sobre la situación en el Caribe por los despliegues militares de Estados Unidos. El pontífice estadounidense también se refirió al trato a los migrantes bajo la administración de Donald Trump. FOTO: XINHUA
    El papa León XIV se pronuncia sobre los migrantes detenidos en EE. UU. FOTO: XINHUA
Agencia AFP
hace 32 minutos
bookmark

El papa León XIV criticó el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, sin mencionar al presidente Donald Trump, y afirmó que “con la violencia” no gana nadie.

El presidente Trump ordenó un importante despliegue militar en el Caribe en las últimas semanas, y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes, en los que han muerto decenas de personas.

En respuesta a una pregunta de un periodista al salir de su residencia secundaria en Castel Gandolfo, León XIV afirmó que un país tiene derecho a tener militares para “defender la paz”.

Relacionado: Despliegue bélico de EE. UU. en el Caribe: una advertencia a narcos y un golpe a opositores políticos

Pero en este caso parece un poco diferente. Aumenta las tensiones”, declaró el papa de 70 años, refiriéndose a los informes sobre barcos estadounidenses “cada vez más cerca de la costa de Venezuela”.

Con la violencia no ganamos. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo”, añadió el pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana.

El dirigente republicano afirmó que no planea ataques contra Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro -acusado por delitos relacionados con las drogas en Estados Unidos- asegura que Trump quiere imponer un “cambio de régimen” para apoderarse del petróleo venezolano.

León XIV hizo un llamado por los migrantes detenidos en Estados Unidos

Al papa, nacido en Chicago, también se le preguntó por los migrantes detenidos en su ciudad natal, que ha sido uno de los principales objetivos de la campaña de Trump contra los inmigrantes.

Jesús dice muy claramente que al final del mundo se nos preguntará cómo recibimos al extranjero, si lo recibimos y le dimos la bienvenida o no”, afirmó el pontífice.

“Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo. Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está ocurriendo ahora mismo”, señaló.

El papa León XIV se pronuncia sobre los migrantes detenidos en EE. UU. FOTO: XINHUA

Sobre los migrantes detenidos en Estados Unidos, el pontífice dijo que “invitaría a las autoridades a permitir que los agentes pastorales se ocupen de las necesidades de estas personas. Muchas veces han estado separadas de sus familias durante mucho tiempo, nadie sabe lo que está pasando... pero sus necesidades espirituales deben ser respetadas”.

En septiembre, León XIV, antiguo misionero en Perú, criticó lo que calificó de “trato inhumano” a los inmigrantes en Estados Unidos.

Puede leer: Trump dice que redadas contra inmigrantes “no han ido lo suficientemente lejos”

