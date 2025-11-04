Papa León XIV se pronunció sobre el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe: “Con la violencia no ganamos”

El papa León XIV criticó el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, sin mencionar al presidente Donald Trump, y afirmó que “con la violencia” no gana nadie.

El presidente Trump ordenó un importante despliegue militar en el Caribe en las últimas semanas, y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes, en los que han muerto decenas de personas.

En respuesta a una pregunta de un periodista al salir de su residencia secundaria en Castel Gandolfo, León XIV afirmó que un país tiene derecho a tener militares para “defender la paz”.

“Pero en este caso parece un poco diferente. Aumenta las tensiones”, declaró el papa de 70 años, refiriéndose a los informes sobre barcos estadounidenses “cada vez más cerca de la costa de Venezuela”.

“Con la violencia no ganamos. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo”, añadió el pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana.

El dirigente republicano afirmó que no planea ataques contra Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro -acusado por delitos relacionados con las drogas en Estados Unidos- asegura que Trump quiere imponer un “cambio de régimen” para apoderarse del petróleo venezolano.