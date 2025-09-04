x

“Son momentos muy duros” Papá de Valeria Afanador habló sobre las medidas que tomó con sus hijos

En una reciente entrevista, Manuel Afanador, papá de Valeria Afanador, habló sobre la drástica decisión que tomó con respecto al colegio y a sus hijos. Aquí más detalles.

  • Manuel Afanador se sinceró y se refirió a la relación de su familia con el colegio. Imagen: tomada de X, @PolicíaColombia y cortesía.
El Colombiano
hace 2 horas
Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, la niña cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras desaparecer en su colegio, confirmó que tomó la decisión de retirar a sus otros hijos de la institución educativa mientras avanza la investigación.

En diálogo con Caracol Radio, el padre explicó que la familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. “Son momentos muy duros. Escuchar a sus hermanitos decir que querían abrazar a su hermana y que no querían ser cinco, sino seis, como era nuestro núcleo familiar, ha sido devastador”, señaló.

Conozca: “Vamos a probar que a las directivas del colegio no les asiste ninguna responsabilidad”: abogado en caso de Valeria Afanador

Sobre el dictamen preliminar de Medicina Legal, que concluyó que Valeria murió por ahogamiento y que se trató de un accidente, Afanador insistió en que el caso no está cerrado. “Mi posición es que mi hija no salió sola del colegio. Vamos a seguir trabajando para investigar a fondo qué fue lo que sucedió”, afirmó.

El padre explicó que los videos conocidos muestran un comportamiento extraño de Valeria antes de salir de la institución, lo que refuerza su hipótesis de que alguien pudo haber estado detrás de su desaparición. “Ella asienta como a alguien que la está llamando. Se ha dicho que salió detrás de un perro, pero mi hija era muy inteligente y medía riesgos”, agregó.

Manuel Afanador aclaró que la relación con el colegio quedó en manos del abogado de la familia, Julián Quintana, para que sea él quien adelante las acciones jurídicas y penales correspondientes. “Por eso los niños ya no van a estudiar más en el colegio”, confirmó.

Respecto al informe forense, el padre señaló que el dictamen descartó signos de violencia o abuso sexual, lo que representa un alivio en medio del dolor. Sin embargo, reiteró que la familia seguirá exigiendo claridad sobre las circunstancias que rodearon el ahogamiento.

Entérese: Este es el lugar en el que encontraron a Valeria Afanador sin vida por ahogamiento: ¿todavía hay dudas en el caso?

