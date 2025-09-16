El pueblo Arhuaco tendrá su propio parque de energía solar en El Copey, Cesar, ¿cuándo estará listo?

En un hecho sin precedentes, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó al pueblo Arhuaco los actos administrativos que garantizan la servidumbre sobre predios baldíos de la Nación. Esta medida otorga seguridad jurídica para la construcción de una línea de interconexión de 10,7 kilómetros, que enlazará las plantas solares fotovoltaicas Terra Site I y Terra Site II, ambas de 19,9 MWac.
Se trata del proyecto Terra Initiative, la construcción de la primera planta solar y estará ubicada en El Copey (Cesar). La proyección es que las primeras plantas comiencen a funcionar en 2025 y las últimas en 2028.
Será el primer modelo de energías renovables en Colombia concebido desde la cosmovisión de una comunidad indígena, desarrollado en asociación con Greenwood Energy, subsidiaria del grupo internacional Libra Group.
Le puede gustar: Bancos en Colombia aumentaron sus ganancias 40,8% en julio: estos fueron los que lideraron
La entrega oficial se realizó en Bogotá, en las oficinas de la ANT, con la presencia de la subdirectora de la Oficina de Administración de Tierras de la Nación, Lina María Salcedo, autoridades del pueblo Arhuaco designadas por los Mamus mayores y representantes de Greenwood Energy.