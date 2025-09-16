El pueblo Arhuaco tendrá su propio parque de energía solar en El Copey, Cesar, ¿cuándo estará listo?

Terra Initiative: un modelo único guiado por la cosmovisión Arhuaca

Terra Initiative contempla una capacidad total de 162 MWp, desarrollada en tres fases de dos plantas solares cada una, con 27 MWp por parque. La primera fase alcanzará 52 MWp, con una generación proyectada de más de 82 GWh al año, energía suficiente para aportar al sistema eléctrico nacional. Consulte: Industria petrolera en Colombia pasa por una de sus peores crisis por caída en producción y baja inversión, ¿cuáles son los riesgos? El plan no se limita a infraestructura energética: también incluye la construcción de un nuevo pueblo indígena y la adquisición de tierras como parte del proceso de recuperación territorial y preservación cultural. La comunidad Arhuaca lideró decisiones clave, como la selección de predios para los parques y el trazado de la línea de interconexión, guiados por su Ley de Origen y el mandato espiritual de los Mamus. “Para nosotros este proyecto no es solo energía, es un camino para cuidar la Madre Tierra y garantizar un futuro para nuestros hijos”, afirmó Noel Torres, secretario de los Mamus Mayores.

Respaldo institucional y seguridad jurídica para el proyecto

El proceso de entrega de servidumbres avanzó de manera ágil y concertada, algo inusual en trámites de este tipo. La coordinación entre la ANT, la comunidad Arhuaca y Greenwood Energy permitió reducir tiempos y asegurar la viabilidad del proyecto.

“Desde el equipo de Servidumbres estamos muy contentos de apoyar un proyecto que impulsa energías renovables y trae desarrollo real a las comunidades. Ver cómo nuestro trabajo se traduce en impacto directo es gratificante”, señaló María Constanza González, líder jurídica de la ANT en este proceso.

Un modelo pionero para la transición energética en Colombia