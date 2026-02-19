Periodista australiana pide perdón tras salir ebria en transmisión en vivo

La periodista australiana Danika Mason protagonizó un incómodo momento durante una transmisión en vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales. La reportera, visiblemente desorientada, realizó una salida al aire que generó sorpresa entre sus compañeros y cuestionamientos entre los televidentes.

El incidente ocurrió mientras cubría un evento previo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 desde la localidad italiana de Livigno para el programa Today, del Canal Nueve de Australia. Durante su intervención, Mason presentó dificultades para mantener la coherencia en su discurso, hizo pausas irregulares y realizó comentarios fuera de contexto, incluyendo referencias al precio del café en Estados Unidos y a iguanas, sin conexión clara con la información deportiva.

Lo que comenzó como un informe rutinario terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada. Desde el estudio, el presentador Karl Stefanovic intentó aliviar la tensión con un comentario atribuyendo la situación a las bajas temperaturas, mientras la transmisión continuaba sin interrupciones.