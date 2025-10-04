Petro propone a Trump “pelear juntos” por la paz en Gaza y ofreció enviar tropas colombianas para apoyar la causa

Desde Ibagué, el presidente, Gustavo Petro, sorprendió este sábado 3 de octubre al expresar su respaldo al plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

En un tono conciliador pero desafiante, el mandatario colombiano aseguró que está dispuesto a “pelear junto” a Estados Unidos si eso contribuye a detener lo que calificó como un genocidio.

Lea más: Cancillería rechazó captura de las dos colombianas a bordo de la flotilla humanitaria interceptada por Israel

“Si para ello debe usted llevar al Ejército de los Estados Unidos, yo también llevo al Ejército de Colombia, y peleamos juntos. El orgullo no puede levantarse como bandera, cuando primero está la bandera de la vida. Vamos juntos, no tenemos por qué ser enemigos”, declaró Petro ante el público ibaguereño, marcando un giro en su discurso sobre la crisis en Medio Oriente.

El mandatario, además, extendió una invitación directa a Trump: “Yo sí soy decente, venga y hablemos, hace mucho no me tomo un whisky o un aguardiente, pero hasta me lo tomo y hablamos”.

Según Petro, la coincidencia surge después de que el mandatario estadounidense pidiera públicamente a Israel cesar los bombardeos sobre Gaza.

“Trump dijo que le exigía a Israel cesar el bombardeo, hoy lo dijo, y le dije también por mis trinos: yo sé que hay colombianos ‘riquísimos’ que le llevan deformadas las palabras mías y lo que hacemos aquí, pero yo estoy de acuerdo con usted”, afirmó.