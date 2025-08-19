¿Por qué no se publica el salario en vacantes de empleo? 83% de candidatos lo rechaza

Aunque parezca un cuestionamiento natural en un proceso de selección, hay una pregunta que sigue incomodando a candidatos y empresas, esta se refiere al por qué en la descripción de tantas vacantes laborales no publican el salario.
La respuesta no es sencilla, pero sí reveladora de una práctica que, lejos de beneficiar a las compañías, puede estar alejando al talento que buscan. Pues de acuerdo con un estudio de Zety, consultora experta en empleabilidad, el 83% de los trabajadores aseguró que prefiere saber cuánto pagará un puesto antes de aplicar, y 8 de cada 10 se animarían más si la cifra está sobre la mesa.
Para los Millennials y la Generación Z, la ausencia de esa información es casi un “alerta roja” de falta de transparencia, lo que los lleva a pasar de largo frente a ofertas que no detallan la remuneración.
“Hoy los jóvenes están buscando autenticidad y claridad en los procesos. Cuando ven que una empresa no publica el salario, sienten que algo se está escondiendo”, explicó Andrés Delgado, executive manager de Michael Page.
El experto aseguró, además, que esta práctica puede costar muy caro en un mercado laboral donde el talento ya no está dispuesto a conformarse con cualquier opción. “En el contexto actual, en el que los profesionales tienen más alternativas y mayor movilidad, ocultar la información salarial puede traducirse en perder candidatos calificados”, añadió.