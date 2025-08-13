¡Ojo, pues! Seis señales para detectar una oferta laboral falsa, según Adecco Colombia

La búsqueda de trabajo en Colombia sigue siendo un reto que exige tiempo, preparación y cuidado. Aunque el mercado laboral muestra señales de recuperación, solo en el primer semestre de 2025 Adecco Colombia reportó 23.189 vacantes, un promedio diario de 128 oportunidades, este panorama también ha sido aprovechado por personas inescrupulosas para engañar a los candidatos con convocatorias falsas. Las estafas laborales se presentan de múltiples formas y, en muchos casos, logran convencer a quienes necesitan empleo urgente. Por eso, Adecco Colombia, empresa líder en gestión de talento humano, advierte sobre seis señales clave que ayudan a identificar una oferta fraudulenta: Le puede interesar: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

Seis alertas para identificar ofertas de empleo falsas

Adecco recomienda investigar la empresa antes de compartir datos personales. FOTO: GETTY

1. Cobro de dinero por adelantado: cualquier solicitud de pago para acceder a un proceso de selección, como exámenes médicos o capacitaciones, es una alerta. 2. Salarios irreales: promesas de sueldos y beneficios desproporcionados sin exigir experiencia o requisitos específicos. 3. Comunicación poco profesional: mensajes con errores ortográficos, gramaticales o un lenguaje ambiguo. 4. Datos de contacto dudosos: correos y números que no corresponden a canales oficiales de la empresa. 5. Enlaces inseguros: direcciones web que no llevan a páginas oficiales y pueden robar información personal. 6. Contratación exprés: procesos sin entrevistas o evaluaciones, cuando las empresas serias suelen tener filtros rigurosos.

Consejos para protegerse

Ante sospechas de estafa laboral, es clave acudir a los canales oficiales de la empresa y denunciar. FOTO: GETTY