“Están presionando en los territorios para votar por Cepeda”: Claudia López en debate presidencial de EL COLOMBIANO y Teleantioquia

Con los atriles de Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella vacíos, Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo hablaron sobre el problema de seguridad que enfrenta Colombia. Según la primera candidata mencionada, habría territorios en donde se estarían presentando presiones por parte de grupos armados para votar por el candidato del Pacto Histórico.

En concreto, López le dijo “cínico” a Iván Cepeda, y agregó: “Querido Iván, la gente está presionada para votar por ti”, haciendo referencia a las recientes denuncias del candidato sobre supuestas presiones para no votar por él de parte de grupos armados.

Ni Cepeda ni López son los primeros en denunciar algo así. Recientemente, el diputado del Centro Democrático en el Valle del Cauca aseguró que ha recibido amenazas por parte de grupos armados en la región, y que le han prohibido hacer actos de campaña por la candidata de su partido: Paloma Valencia.

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