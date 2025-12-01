“Si han encontrado ilegalidades, tienen que venir sanciones”: procurador Eljach tras fallo del CNE a la campaña Petro Presidente

En entrevista concedida a El Tiempo, el procurador general Gregorio Eljach afirmó que el reciente fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña Petro Presidente 2022 debe derivar en sanciones claras, porque cuando se detectan irregularidades en una contienda electoral —dijo— corresponde aplicar la ley para proteger el funcionamiento del sistema democrático.

Eljach se detuvo en un punto central: el alcance del fallo del CNE. Sobre esto, considera que “si han encontrado ilegalidades o ilicitudes, tienen que venir las sanciones correspondientes. No se puede quedar simplemente en un anuncio”.

Lea también: Campaña Petro hizo trampa para ganar: las claves del fallo histórico del CNE

Para él, la transparencia electoral depende de que las instituciones actúen, incluso cuando las decisiones generan incomodidades políticas: “Tiene que haber consecuencias, y sí es muy preocupante que se dé al mayor nivel, en este Estado centralista que tenemos”.

Ese planteamiento lo llevó a un diagnóstico más amplio. Señaló que el país arrastra problemas estructurales en el financiamiento y la vigilancia de campañas. “Nuestro CNE tiene origen en los propios partidos, que no son entes públicos, son privados que representan intereses”, afirmó. A su juicio, el diseño institucional actual explica por qué se repiten dudas sobre la financiación política, desde los casos de Odebrecht hasta las discusiones históricas sobre elecciones permeadas por dineros ilegales.

A eso le agrega que “Colombia tiene que meterse en ese debate, estaremos pendientes de qué resulta. No podemos ir más allá porque somos órganos de control, pero el país reclama una actualización de su régimen de partidos”.

El debate se cruzó con la situación de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial. Eljach menciona que no encuentra “una relación inmediata, causal, entre lo que sucedió cuando estaban en esa campaña y lo que él puede hacer ahora dirigiendo la empresa del petróleo”. La responsabilidad legal, agregó, debe evaluarse en el contexto correspondiente y no extenderse automáticamente a cargos posteriores.