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Millonario programa de IA del Gobierno no arranca: Ejecución apenas llega al 2%, alerta Contraloría

La Contraloría alertó que los Centros PotencIA presentan graves retrasos, poniendo en riesgo recursos públicos por más de $234.000 millones y metas de cerrar la brecha digital.

  • Las dificultades no son recientes. Desde 2025, la Contraloría ya había puesto la lupa sobre el programa mediante un seguimiento especial ante señales de riesgo en su desarrollo. Foto: MinTIC y Contraloría
    Las dificultades no son recientes. Desde 2025, la Contraloría ya había puesto la lupa sobre el programa mediante un seguimiento especial ante señales de riesgo en su desarrollo. Foto: MinTIC y Contraloría
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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La iniciativa del Gobierno para desplegar centros de inteligencia artificial en todo el país, a través del programa Centros PotencIA, atraviesa serios retrasos, fallas en la planeación e incluso posibles incumplimientos, según alertó la Contraloría General de la República.

El proyecto contempla inversiones por $234.399 millones y tenía como meta impactar a cerca de 7 millones de personas, incluyendo más de 1,5 millones de estudiantes en todo el país, mediante la construcción de 60 centros.

No obstante, con corte a abril de 2026, el avance apenas llega al 17,71%, cifra que incluye actividades de estructuración lideradas por Findeter.

Puede leer: Contraloría alerta por fallas en el PAE: más de $18.000 millones en juego por irregularidades y problemas laborales

Sin embargo, el dato más crítico es el avance de los contratos de obra, que alcanza solo el 2,09%, correspondiente a etapas iniciales como estudios, diseños, licencias y permisos, las cuales aún no han concluido.

Las dificultades no son recientes. Desde 2025, la Contraloría ya había puesto la lupa sobre el programa mediante un seguimiento especial ante señales de riesgo en su desarrollo.

La situación es tal que el propio Gobierno optó por frenar temporalmente la iniciativa. De acuerdo con el Ministerio de las TIC, la decisión de no renovar el programa buscó prevenir posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Recursos por más de $200.000 millones bajo vigilancia

La Contraloría realiza seguimiento a recursos públicos por más de $234.399 millones destinados a este programa, cuyo objetivo es reducir la brecha digital, impulsar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y fortalecer capacidades digitales en las regiones.

En materia financiera, el Ministerio TIC ha desembolsado $4.056 millones a Findeter, recursos sobre los cuales esta entidad deberá rendir cuentas.

Entérese: $69 mil millones embolatados: alerta por becas financiadas con recursos públicos

Además, se han autorizado pagos por interventoría por $37,4 millones.

El organismo de control también advirtió sobre la permanencia prolongada de recursos en fiduciarias, lo que podría afectar principios clave del gasto público como la eficiencia, la economía y la oportunidad, generando costos de oportunidad y retrasando los beneficios esperados.

Ante este panorama, la Contraloría solicitó información detallada tanto al MinTIC como a Findeter para evaluar la gestión fiscal y verificar el uso adecuado de los recursos públicos.

Asimismo, hizo un llamado al Ministerio para que su gestión se base en principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad, con el objetivo de maximizar resultados y garantizar el cumplimiento de las metas del programa.

Más noticias: ¿Van con toda? Contraloría de Antioquia pondrá lupa a contratos por $110.000 millones del Área Metropolitana

El ente de control reiteró que continuará con la vigilancia preventiva y concomitante para asegurar que los recursos destinados a los Centros PotencIA se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Contraloría alertó retrasos en el programa Centros PotencIA en Colombia?
La Contraloría General de la República detectó fallas en planeación, ejecución lenta y riesgos en el manejo de recursos, con un avance de obras de solo 2% pese a la millonaria inversión.
¿Qué son los Centros PotencIA del Gobierno colombiano y cuál es su objetivo?
Es un programa del Ministerio TIC que busca construir 60 centros para formar en inteligencia artificial y tecnología, reducir la brecha digital e impactar a millones de estudiantes en el país.
¿Qué medidas tomó el Gobierno colombiano frente a los retrasos del programa de IA?
El Ministerio TIC decidió frenar temporalmente el programa para revisar posibles irregularidades y evitar riesgos en el uso de los recursos públicos.
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