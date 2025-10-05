¿Qué están haciendo traquetos de Ecuador en Antioquia?

¿Los Choneros, una de las bandas más peligrosas de Ecuador, se está metiendo a Antioquia? Ese es el gran interrogante que surgió luego de que en la última semana fuera asesinado uno de sus cabecillas y el segundo capo al mando fuera capturado. El avance de esta banda criminal en el departamento se insinuó hace tres años, cuando fue asesinado uno de sus capos, Júnior Alexánder Roldán Paredes.
Justamente en la tarde de ayer, en El Poblado fue asesinado Artur Tucci, un presunto narcotraficante albanés de 44 años que hasta hace poco estaba radicado en Ecuador y cuyo homicidio todavía es materia de investigación. El presunto homicidia, quien huyó en una motocicleta, fue capturado en Bello, según informó el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.
Investigaciones sobre crimen transnacional dan cuenta que las redes albanesas son un actor clave en el narcotráfico en América Latina y utilizan a Ecuador como base principal para sus operaciones transatlánticas. Estos grupos criminales balcánicos han enviado emisarios a Sudamérica para negociar directamente con los productores de cocaína (como disidentes de las FARC o el Clan del Golfo) con el fin de asegurar el precio al por mayor más bajo posible
Antes del caso de ayer, el hecho más reciente contra unciudadano ecuatoriano había ocurrido el pasado jueves, cuando a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, lo interceptaron saliendo de un hotel en el barrio Santa Teresita, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), y allí lo capturaron integrantes de la Policía Nacional y las autoridades ecuatorianas.
Su detención no fue un golpe menor. Tanto así que el presidente del vecino país, Daniel Noboa, presentó la detención como uno de los grandes logros de seguridad de su gobierno, en medio de la ejecución de un operativo llamado Gran Fénix 1. “Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias Fede”, dijo a través de sus redes sociales.
Alias Fede es señalado por las autoridades ecuatorianas de ser el máximo cabecilla de la estructura Las Águilas, uno de los grupos armados de Los Choneros, una de las bandas criminales más peligrosas de las zonas centrales de Ecuador. Además de su función en Las Águilas, sería el segundo al mando de Los Choneros, solo por detrás de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
Su nombre cogió alta relevancia entre las autoridades ecuatorianas el pasado 20 de junio, cuando Gómez Quinde se escapó de la penitenciaría de máxima seguridad El Litoral, de Guayaquil. Para evadir la acción policial, se vistió de militar y salió por uno de los portones, sin mayores controles.
Ya radicado en Colombia, incluso, logró obtener una cédula de ciudadanía falsa, la cual presentó a la salida del hotel donde fue capturado y en la que se hacía llamar Eder Alberto Estacio Gómez. Sin embargo, en la requisa de los policías colombianos y ecuatorianos, ellos encontraron que tenía su cédula ecuatoriana, con su identidad real.
El presidente Noboa había ofrecido una recompensa de 1 millón de dólares ($3.900 millones) para quien diera información sobre su paradero y otro millón de dólares para las autoridades que lograran capturarlo. De hecho, era uno de los 11 hombres más buscados de Ecuador y tenía circular roja de Interpol.
Antes de su captura, a Gómez Quinde se le habían imputado cargos por su presunta participación en homicidios, robos a mano armada, asaltos a locales comerciales, extorsiones, narcotráfico, entre otros crímenes.
La captura en la comuna 11 de Medellín de alias Fede no fue lo único que ratificó la presencia de este grupo criminal en Antioquia, puesto que el pasado lunes, en un operativo contra el tráfico de armas en una finca del corregimiento Llanogrande, de Rionegro, las autoridades dieron de baja a Jortman Róbinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, uno de los enlaces de Los Choneros con grupos criminales del departamento para el tráfico de cocaína y de armas.