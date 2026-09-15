Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Reconocido punkero murió en riña durante concierto por las víctimas del terremoto en el Popular 1, Medellín

El altercado se produjo durante el evento que se realizó durante el pasado sábado en la cancha de El Tierrero. Hubo, además, una persona lesionada y una capturada.

  • Los hechos ocurrieron en la cancha de El Tierrero, en el barrio Popular, luego de que un grupo de punkeros se viera implicados en un altercado. En los hechos murió Ómar Alexis Ayala Taborda, conocido como El Punk o El Crespo, de 35 años. FOTOS: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
    Los hechos ocurrieron en la cancha de El Tierrero, en el barrio Popular, luego de que un grupo de punkeros se viera implicados en un altercado. En los hechos murió Ómar Alexis Ayala Taborda, conocido como El Punk o El Crespo, de 35 años. FOTOS: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 15 minutos
bookmark

Una pelea entre un grupo de punkeros durante un concierto solidario por las víctimas del terremoto, que se organizó en el barrio Popular 1, de Medellín, dejó una persona muerta, una más lesionada y un capturado por las autoridades. La víctima de estos hechos era un reconocido personaje de la cultura punk de la ciudad.

Este altercado fue a las 10:00 de la noche del pasado sábado en la llamada Cancha El Tierrero, en la carrera 37A con la calle 107A, en el barrio Popular 1, nororiente de Medellín. Ocurrió durante un evento llamado Ruido Solidario, en el cual se pretendía recolectar ayudas para las víctimas de la emergencia del 10 de agosto.

La víctima era Ómar Alexis Ayala Taborda, de 35 años, quien era conocido dentro de la cultura punk de Medellín como El Punk o El Crespo. Según el reporte policial, se presentó la riña entre varias personas y una de ellas sacó una navaja, lesionando a dos personas.

Ambos heridos fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Santa Cruz para recibir valoración médica. En un comienzo, Ayala Taborda fue dado de alta, pensando que la gravedad de su lesión en su pierna derecha no era de consideración. Sin embargo, en las últimas horas esta herida se le complicó, ocasionándole la muerte.

Entérese: Alerta en Caucasia por fuga de 10 presos: ofrecen millonaria recompensa para recapturarlos

El otro lesionado, un hombre de 28 años, fue trasladado a la Clínica CES por una herida que sufrió en el pecho, pero luego de establecer que esta no comprometía órganos vitales, fue dado de alta por los médicos.

Por este altercado, las autoridades capturaron a Cristian Alexis Daza González, de 21 años, quien se presentó con su padre ante las autoridades para dar claridad de su presunta participación en esta pelea y en las lesiones con arma blanca a estos dos hombres.

El concierto comenzó sobre las 2:00 de la tarde en este espacio polideportivo con la participación de bandas de punk de la escena musical local. La entrada tenía un costo de 7.000 pesos y la entrega de alguna ayuda para los afectados del sismo.

A los alrededores de este espacio, según la comunidad, se registró un alto consumo de licor y sustancias estupefacientes y las autoridades investigan si esta situación habría llevado a que se caldearan los ánimos entre estas personas. Luego de esta pelea, el evento fue finalizado.

Consternación entre los punkeros

La muerte de Ayala Taborda no pasó de largo entre la comunidad punkera de Medellín, que a través de las redes sociales publicó varios mensajes lamentando su muerte y rechazando lo ocurrido durante este evento solidario.

Sobre el fallecido, Mauricio Vásquez dijo en Facebook que tenía problemas en el habla que superaba con gran habilidad. “Pude comprender que tenía diferencia en el lenguaje, que no era tartamudez, sino otra cosa que manejaba muy bien. Eso hacía creer que él era disparado, pero tenía una nobleza como una montaña”.

Le puede interesar: “Perico”, cabecilla del crimen organizado de Medellín, cayó en cumpleaños del hermano de alias Douglas

Incluso, algunos de sus amigos expresaron que le habían dicho que no fuera a este evento, debido a los problemas que se podrían presentar con otros punkeros que se encontraban en la zona. “Te lo advertí que no fueras a ese parche parcerito. No me convencía nunca esa energía de esos pelados de ese lugar”, dijo uno de ellos.

Por su parte, el colectivo Punk Medallo expresó de manera más general sobre el altercado: “No más punks muertos dentro de nuestro movimiento por culpa de la ignorancia, la insensatez, la violencia y la estupidez heredada desde la cultura mezquina, prepotente y arribista del discurso muerto de no futuro”.

El Crespo se desempeñaba como ebanista y había trabajado en varios talleres de la ciudad. Sus allegados destacaron que tenía una gran habilidad para trabajar la madera, razón por la que manejaba una buena reputación en este gremio.

Con la muerte de Ayala Taborda, van 177 las personas asesinadas este año en Medellín, de las cuales 10 se produjeron en la comuna 1 (Popular). Por temas de convivencia se han presentado 50 asesinatos, siendo esta la segunda causa de muertes en la ciudad, solo por detrás de los hechos de bandas criminales, que dejaron 55 muertos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

1. ¿Quién era Ómar Alexis Ayala Taborda, asesinado durante un concierto punk en Medellín?
Ómar Alexis Ayala Taborda, de 35 años, era conocido en la escena punk de Medellín como El Punk o El Crespo. Además, se desempeñaba como ebanista y tenía reconocimiento por su habilidad para trabajar la madera.
2. ¿Dónde ocurrió la pelea que terminó con la muerte de un punkero en Medellín?
La riña ocurrió en la Cancha El Tierrero, ubicada en la carrera 37A con la calle 107A, en el barrio Popular 1, nororiente de Medellín.
3. ¿Qué pasó durante el concierto Ruido Solidario en Popular 1?
Durante el concierto se produjo una pelea entre varias personas y uno de los involucrados sacó una navaja, con la que hirió a dos hombres. Posteriormente, uno de ellos, Ómar Alexis Ayala Taborda, murió por complicaciones derivadas de la lesión.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos