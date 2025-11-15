Redadas migratorias de Trump golpean las ventas de negocios latinos en EE. UU.

En Ironbound, un barrio de Newark con alta población latina, Rosa Ludena atiende la caja de su tienda de electrónica, rodeada de fundas para celulares que ya casi nadie compra.
Desde que comenzaron las redadas migratorias de alto perfil promovidas por la administración Trump, el flujo de clientes se desplomó.
“En esta zona hay muchos hispanos, y tienen miedo de salir por las redadas”, dice Ludena, ciudadana estadounidense de origen ecuatoriano. “Si las ventas disminuyen, ¿cómo voy a pagar el alquiler?”.
Las redadas no son aisladas. Han ocurrido en tiendas Home Depot, estacionamientos de Walmart, granjas y hasta en una planta de Hyundai Motor. El Gobierno insiste en que su objetivo es combatir el crimen, pero reconoce que personas sin antecedentes penales han sido detenidas.
El efecto se siente en la caja registradora de miles de pequeños comercios. “El cambio hacia las compras en línea en ciertas comunidades no es sorprendente, dadas las preocupaciones sobre las políticas migratorias”, explicó Mark Mathews, economista jefe de la Federación Nacional de Minoristas a Forbes.
