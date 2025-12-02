Registraduría fija fechas clave y reglas para elecciones de 2026: abecé para entender el calendario electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió el calendario para las consultas internas de los partidos y movimientos políticos de cara a las elecciones de 2026. Según la entidad, las consultas para la toma de decisiones o la escogencia de candidatos presidenciales se realizarán el 8 de marzo de 2026, siempre y cuando las colectividades lo soliciten formalmente.
Los movimientos políticos tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2025 para comunicar por escrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de participar en estas consultas. No obstante, los partidos, movimientos o grupos significativos, en caso de retractarse de su participación, lo podrán hacer hasta el 22 de diciembre.
De acuerdo con la Resolución 1542 del 1.º de abril de 2025, el CNE estableció que el 8 de marzo será la única fecha habilitada para consultas de organizaciones que busquen definir candidaturas presidenciales o adoptar decisiones internas mediante este mecanismo.