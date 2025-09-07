“Ya lo descubrirás”: la ambigua respuesta de Trump sobre atacar cárteles dentro de Venezuela

El intercambio tuvo lugar mientras Trump se dirigía al helicóptero presidencial Marine One rumbo a su viaje hacia Nueva York para asistir al US Open de Tenis.

“ Ya lo descubrirás”, fue la respuesta del mandatario republicano, sin añadir más detalles sobre la política antidrogas de Washington y su fuerte despliegue naval en el Caribe, que ha causado tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

La enigmática declaración se produjo este domingo en un breve encuentro con periodistas en la Casa Blanca. En medio de las preguntas de la prensa, un reportero le consultó si se está considerando atacar a los cárteles dentro de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en el aire la posibilidad de que su Gobierno considere acciones militares contra cárteles dentro de Venezuela.

El comentario se suma a los múltiples episodios de tensión en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, marcados por acusaciones desde Washington sobre la supuesta relación del régimen venezolano con el Cartel de los Soles.

Aunque la administración Trump ha insistido en la necesidad de combatir el narcotráfico en la región, no había hecho hasta ahora una declaración respecto a posibles operaciones militares en territorio venezolano

El pasado viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que “ninguna de las diferencias” que su gobierno tiene con Estados Unidos justifica un conflicto militar, en medio de advertencias por parte de Trump de que derribará cazas venezolanos que considere un peligro.

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela, que sobrevoló un buque estadounidense en la zona.

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar”, dijo Maduro en un acto con militares. “No tiene justificación”.

Washington acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

“Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico”, señaló Maduro.

“Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar, pero exigimos respeto”, añadió el gobernante izquierdista.

“Por eso le digo al presidente Donald Trump desde la Venezuela pacífica que el intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela otra vez es un error”, añadió al afirmar que se pretende “montar un expediente falso tipo Hollywood” para presionar su salida de forma violenta.

El mandatario venezolano denuncia “la mayor amenaza” contra Suramérica “en los últimos 100 años” y ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y a reservistas que calcula en más de ocho millones.

Lea más: Estas son las pruebas que revelan el complejo funcionamiento del Cartel de los Soles en Venezuela

También abrió el registro en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de la Fuerza Armada conformado por civiles y con alta carga ideológica.

Una colorida y bulliciosa caravana de civiles desarmados, abordo de motocicletas, recorrió las autopistas de Caracas como parte de la movilización “del pueblo en armas”.

Manifestaciones similares se replicaron en otras ciudades.

Maduro dice que cuenta con 4,5 millones de milicianos, mientras reportes especializados ubican el registro en 220.000. Fuentes militares señalan no obstante que solo 30.000 están entrenados para combate.