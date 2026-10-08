Consejo de Estado alista fallo final sobre aumento de 23% del salario mínimo y Fenalco insiste en que se anule

El Consejo de Estado entró en la fase final del proceso en el que deberá determinar si fue legal el aumento de 23 % del salario mínimo para 2026, establecido mediante el Decreto 1469 de 2025. Todo esto mientras gremios demandantes como Fenalco insisten en que se tumbe ese aumento.
La decisión aún no se ha producido. A comienzos de octubre, el tribunal cerró la etapa probatoria, acumuló las demandas y ordenó que el proceso avance mediante sentencia anticipada.
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Ahora quedan pendientes los alegatos finales, el concepto del Ministerio Público y, posteriormente, la sentencia de fondo que definirá la legalidad del decreto.
Mientras se resuelve el proceso, el salario mínimo de 2026 se mantiene en $1.750.905 mensuales.