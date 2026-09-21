Socio de Miguel Quintero, a un paso de saber si irá a la cárcel: AMVA sustentará este lunes su pedido ante el juez

El caso presente tiene que ver con la realización de seis contratos por un monto total de 17.656 millones entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los cuales se habría pagado una coima de 2.481 millones de pesos.

Lo previsible es que el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Miguel Quintero, solicite hablar otro día con el fin de poder hacer una defensa solvente y que esto se lleve varias horas, es decir por lo menos otra sesión. Luego, el juez pediría tiempo para tomar la decisión final acerca de si Quintero y/o Ortega deben estar entre rejas.

Conocedores de estos asuntos le indicaron a EL COLOMBIANO que al ritmo que lleva este proceso, lo previsible es que este 21 de septiembre solo alcance el tiempo para esa presentación y probablemente para dejar que la Fiscalía y el Ministerio Público se pronuncien al respecto.

El jueves pasado la delegada de la Fiscalía expuso los motivos para privar de la libertad al hermano mayor del exalcalde Daniel Quintero y este lunes el turno será para que haga lo propio el penalista Majer Nayi Abushihab.

Sin embargo, la Fiscalía solo pidió medida intramural para Miguel Quintero, en tanto que el abogado del AMVA (entidad que está acreditada como víctima en este caso) la requirió para Ortega.

La semana antepasada este fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación, en tanto que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero comenzó a responder por ese mismo delito más celebración indebida de contratos, al igual que el ex subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada. Vanesa Álvarez, quien fue asesora jurídica en la misma entidad fue imputada por presunto interés indebido en contratos.

El representante de las víctimas en el caso de presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) argumentará este lunes por qué Sebastián Ortega, uno de los imputados en las últimas semanas, debe afrontar el resto de este proceso penal en la cárcel.

EL COLOMBIANO conoció por otras fuentes cercanas a este proceso que el abogado Abushihab traería a colación una denuncia existente, según la cual este hijo de un cuestionado político de Bello habría estado involucrado en otro entramado corrupto relacionado con Ecopetrol.

Resulta que tras la salida de Luis Enrique Rojas, quien era presidente de Hocol, una subsidiaria de la estatal petrolera, el 30 de abril del año pasado, este publicó una carta en la que denuncia una supuesta campaña de persecución, espionaje y hasta amenazas de muerte, derivada de la oposición que les hizo a decisiones que denotaban posible corrupción y falta de rigor técnico, que se materializaron en contratos direccionados.

Además, le sugerimos ver: Misael Cadavid dice que Daniel Quintero vendió Afinia por 5 millones de dólares y dio otros explosivos testimonios

Ahí, dice, sería donde entrarían Ortega y el expolicía y exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, Juan Mancera. “Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con la Junta Directiva del Narcotráfico de Dubái”, afirmó Rojas.

La mención en otros hechos de presunta corrupción y el supuesto vínculo con grupos armados al servicio de las mafias del narcotráfico harían de Ortega un hombre peligroso para la seguridad de la comunidad y le darían el poder de incidir en el proceso, que son dos de las causas comunes para pedir la privación de la libertad.

Las otras dos son la gravedad de las conductas y la contundencia de las pruebas, así como los indicios de que se pueda evadir, y también en esos dos aspectos recalcaría el abogado del AMVA.

Ortega aparece así mismo en relatos de otros presuntos actos corruptos. Uno fue una reunión en el edificio Salamanca en la cual él y Miguel Quintero habrían ofrecido el lote de Carabineros, que es propiedad del Distrito, a empresarios inmobiliarios; como el predio estaba valorado en $10.000 o $12.000 millones, habrían planteado que les pagaran bajo cuerda otros $33.000 o $35.000 millones.

Igualmente, testigos lo relacionan con las gestiones que terminaron en la venta del derecho a controlar la gerencia y las contrataciones de Afinia (filial de EPM en la Costa), con un pago de entre cinco y ocho millones de dólares.

Y Misael Cadavid ha dicho que el entonces alcalde Quintero estaba enterado tanto del asunto de Afinia como del negociado alrededor de los contratos del AMVA con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde van once personas imputadas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Un frente de ‘ataque’ adicional de Abushihab sería poner de manifiesto el poder económico de la familia Ortega, algo que le facilitaría a uno de sus integrantes ubicarse en cualquier otro país si decidiera escaparse.

Igualmente, le podría interesar: Caso Área Metropolitana: extesorero de Bomberos Itagüí no irá a la cárcel tras falsificar 15 cuentas de cobro

El grupo familiar posee varias empresas y tierras, incluida la esposa de Sebastián de Dios Ortega Urán, la cual tiene registrado un apartamento de cerca de 2.500 millones de pesos y estaría vendiendo un lote en el occidente antioqueño. Lo curioso es que todas las empresas a nombre del actualmente imputado figuran en proceso de liquidación, algo que es indagado por las autoridades.